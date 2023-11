Sony presenta un ricevitore AV e due amplificatori di potenza

Sony Europe ha annunciato oggi l’aggiunta di tre nuovi prodotti alla gamma Mobile ES: il primo ricevitore Audio Video XAV-9550ES in HD (Alta Definizione) e gli amplificatori di potenza XM-8ES e XM-6ES.?Come i precedenti modelli Mobile ES™, anche le novità si preparano a portare nell’abitacolo un audio ad alta risoluzione ricco di dettagli, all’altezza di uno studio di registrazione.

Corredato da un elegante touchscreen HD da 10,1” ad Alta Definizione, il nuovo XAV-9550ES presenta credenziali sia audio che video ad alta risoluzione, ideali per i clienti in cerca di un ricevitore multimediale di eccezionale qualità da installare in alloggiamenti 1 o 2 DIN e in grado di offrire il meglio della musica e della connettività.

Gli amplificatori XM-8ES e XM-6ES, eredi dei modelli XM-5ES, -4ES e -1ES, sono votati alla versatilità. Il numero di ingressi e uscite, pur essendo maggiore, è concentrato in un formato compatto, perfetto per chi non ha molto spazio a disposizione.

Principali caratteristiche del modello XAV-9550ES:

Touchscreen HD capacitivo anti-riflesso da 25,7 cm (10,1”): aggiornato con un pannello LCD ad Alta Definizione da 25,7 cm (10,1”), il display coniuga un design visivamente lineare, una qualità d’immagine insuperabile e una gestione sicura e intuitiva. Diversamente dai normali schermi, lo strato LCD è fissato direttamente al vetro touch protettivo con un adesivo trasparente – una soluzione che, oltre a rendere ogni gesto estremamente preciso, migliora il contrasto e le prestazioni visive.

aggiornato con un pannello LCD ad Alta Definizione da 25,7 cm (10,1”), il display coniuga un design visivamente lineare, una qualità d’immagine insuperabile e una gestione sicura e intuitiva. Diversamente dai normali schermi, lo strato LCD è fissato direttamente al vetro touch protettivo con un adesivo trasparente – una soluzione che, oltre a rendere ogni gesto estremamente preciso, migliora il contrasto e le prestazioni visive. Compatibilità con l’audio ad alta risoluzione: i suoni si diffondono in tutte le loro sfumature, proprio come in uno studio di registrazione. Il ricevitore 9550ES supporta diversi codec audio ad alta risoluzione, fra cui i file audio WAV, FLAC, ALAC nativi a 192 kHz / 24 bit e i file DSD (22,4 MHz) con conversione al formato PCM a 192 kHz / 24 bit. La tecnologia LDAC, inoltre, consente di trasmettere tutti questi codec via Bluetooth con un’incredibile resa sonora.

i suoni si diffondono in tutte le loro sfumature, proprio come in uno studio di registrazione. Il ricevitore 9550ES supporta diversi codec audio ad alta risoluzione, fra cui i file audio WAV, FLAC, ALAC nativi a 192 kHz / 24 bit e i file DSD (22,4 MHz) con conversione al formato PCM a 192 kHz / 24 bit. La tecnologia LDAC, inoltre, consente di trasmettere tutti questi codec via Bluetooth con un’incredibile resa sonora. Convertitore digitale-analogico ESS: per regalare un’esperienza paragonabile a quella dei prodotti audio domestici di fascia alta, il ricevitore integra un chip ESS, ossia un avanzato convertitore digitale-analogico che riesce a ricavare una qualità ottimale da tutti i file musicali. Con un’elaborazione a 32 bit ad alte prestazioni e la totale assenza di irregolarità temporali (jitter), questo convertitore DA raggiunge una gamma dinamica senza precedenti e limita le distorsioni armoniche.

per regalare un’esperienza paragonabile a quella dei prodotti audio domestici di fascia alta, il ricevitore integra un chip ESS, ossia un avanzato convertitore digitale-analogico che riesce a ricavare una qualità ottimale da tutti i file musicali. Con un’elaborazione a 32 bit ad alte prestazioni e la totale assenza di irregolarità temporali (jitter), questo convertitore DA raggiunge una gamma dinamica senza precedenti e limita le distorsioni armoniche. Amplificatore di classe AB a 4 canali: la superba qualità sonora dell’amplificatore integrato è merito di un circuito di alimentazione specifico, progettato su misura per ogni singolo canale destro e sinistro. Anche le configurazioni, gli schemi e i componenti del gruppo amplificatore sono stati aggiornati per ridurre al minimo le interferenze. Grazie al chip audio integrato nel circuito per il controllo del volume, inoltre, rumori e distorsioni sono ridotti al minimo, con molteplici vantaggi: note alte cristalline, bassi penetranti, un’ampia gamma dinamica e un’acustica precisa.

la superba qualità sonora dell’amplificatore integrato è merito di un circuito di alimentazione specifico, progettato su misura per ogni singolo canale destro e sinistro. Anche le configurazioni, gli schemi e i componenti del gruppo amplificatore sono stati aggiornati per ridurre al minimo le interferenze. Grazie al chip audio integrato nel circuito per il controllo del volume, inoltre, rumori e distorsioni sono ridotti al minimo, con molteplici vantaggi: note alte cristalline, bassi penetranti, un’ampia gamma dinamica e un’acustica precisa. Messo a punto per prestazioni ottimali: i componenti sono stati attentamente selezionati per rendere l’audio più immersivo che mai. La bobina d’arresto dedicata esalta i bassi e filtra le frequenze indesiderate, per una riproduzione più controllata e dinamica. I sofisticati condensatori sprigionano bassi chiari, serrati e di incredibile potenza, mentre i condensatori in polimero multi-strato contribuiscono a ridurre le distorsioni armoniche complessive e assicurare una riproduzione naturale dei suoni.

i componenti sono stati attentamente selezionati per rendere l’audio più immersivo che mai. La bobina d’arresto dedicata esalta i bassi e filtra le frequenze indesiderate, per una riproduzione più controllata e dinamica. I sofisticati condensatori sprigionano bassi chiari, serrati e di incredibile potenza, mentre i condensatori in polimero multi-strato contribuiscono a ridurre le distorsioni armoniche complessive e assicurare una riproduzione naturale dei suoni. Chassis anti-risonanza a doppio strato: la struttura a doppio strato del telaio separa i circuiti analogici e digitali, evitando le interferenze elettromagnetiche che altrimenti comprometterebbero l’ascolto.

la struttura a doppio strato del telaio separa i circuiti analogici e digitali, evitando le interferenze elettromagnetiche che altrimenti comprometterebbero l’ascolto. Personalizzazione audio: elaborazione audio e allineamento temporale sono praticamente perfetti con il campionamento DSP a 192 kHz / 24 bit, supportato anche da un equalizzatore a 14 bande e un equalizzatore parametrico a 8 bande. Insieme al crossover a tre zone aggiornato, che permette di impostare i driver degli speaker anteriori a due vie biamplificati, è possibile selezionare la combinazione perfetta di subwoofer e diffusori anteriori e posteriori.

elaborazione audio e allineamento temporale sono praticamente perfetti con il campionamento DSP a 192 kHz / 24 bit, supportato anche da un equalizzatore a 14 bande e un equalizzatore parametrico a 8 bande. Insieme al crossover a tre zone aggiornato, che permette di impostare i driver degli speaker anteriori a due vie biamplificati, è possibile selezionare la combinazione perfetta di subwoofer e diffusori anteriori e posteriori. Impostazione dei driver degli speaker anteriori a due vie biamplificati: pensata per la configurazione degli speaker component anteriori biamplificati, questa funzione consente di regolare in modo indipendente crossover, PEQ e allineamento temporale dei singoli driver. In questo modo, è possibile personalizzare e gestire l’audio di ogni unità fin nei minimi dettagli, proprio come per i gruppi di speaker anteriori e posteriori.

pensata per la configurazione degli speaker component anteriori biamplificati, questa funzione consente di regolare in modo indipendente crossover, PEQ e allineamento temporale dei singoli driver. In questo modo, è possibile personalizzare e gestire l’audio di ogni unità fin nei minimi dettagli, proprio come per i gruppi di speaker anteriori e posteriori. Collegamento a 3 telecamere: inserendo la retromarcia o toccando le icone dedicate sulla schermata principale, il conducente può visualizzare le immagini trasmesse da un massimo di 3 telecamere. E con i cavi di innesco in dotazione, è possibile attivare/disattivare le immagini oppure passare automaticamente da una telecamera all’altra quando si usano gli indicatori di direzione del veicolo o viene rilevato un segnale compatibile, ad esempio da una telecamera anteriore collegata. Per le manovre in retromarcia, è prevista anche un’assistenza al parcheggio regolabile.

inserendo la retromarcia o toccando le icone dedicate sulla schermata principale, il conducente può visualizzare le immagini trasmesse da un massimo di 3 telecamere. E con i cavi di innesco in dotazione, è possibile attivare/disattivare le immagini oppure passare automaticamente da una telecamera all’altra quando si usano gli indicatori di direzione del veicolo o viene rilevato un segnale compatibile, ad esempio da una telecamera anteriore collegata. Per le manovre in retromarcia, è prevista anche un’assistenza al parcheggio regolabile. Apple CarPlay wireless: permette agli utenti di iPhone di effettuare chiamate, inviare e ricevere messaggi, aprire le app preferite, ottenere indicazioni basate sul traffico in tempo reale (anche da app di navigazione di terzi) e molto altro ancora direttamente dal cruscotto, senza distrarsi dalla guida.

permette agli utenti di iPhone di effettuare chiamate, inviare e ricevere messaggi, aprire le app preferite, ottenere indicazioni basate sul traffico in tempo reale (anche da app di navigazione di terzi) e molto altro ancora direttamente dal cruscotto, senza distrarsi dalla guida. Android Auto wireless: progettato per garantire sicurezza e praticità, Android Auto rende più semplice l’utilizzo dello smartphone attraverso il display dell’impianto auto di bordo. Il conducente può parlare con l’Assistente Google su Android Auto e avere accesso a connessione, intrattenimento e informazioni tenendo lo sguardo fisso sulla strada. Basta dire: “Ehi Google” o premere il tasto del comando vocale per iniziare.

progettato per garantire sicurezza e praticità, Android Auto rende più semplice l’utilizzo dello smartphone attraverso il display dell’impianto auto di bordo. Il conducente può parlare con l’Assistente Google su Android Auto e avere accesso a connessione, intrattenimento e informazioni tenendo lo sguardo fisso sulla strada. Basta dire: “Ehi Google” o premere il tasto del comando vocale per iniziare. Terminali di collegamento posteriori USB Type-C : il terminale USB Type-C è utile per collegare qualsiasi dispositivo compatibile e ricaricarlo con una corrente massima di 3 A.

il terminale USB Type-C è utile per collegare qualsiasi dispositivo compatibile e ricaricarlo con una corrente massima di 3 A. Avvio rapido: con questa funzione, il ricevitore entra in funzione già all’avvio del motore.

con questa funzione, il ricevitore entra in funzione già all’avvio del motore. Tasti semplici: i tasti più ampi non solo si adattano all’estetica del display, ma danno anche accesso alle funzioni più utilizzate (volume, sorgente, impostazioni audio, comandi vocali) durante la guida senza correre rischi.

i tasti più ampi non solo si adattano all’estetica del display, ma danno anche accesso alle funzioni più utilizzate (volume, sorgente, impostazioni audio, comandi vocali) durante la guida senza correre rischi. 3 uscite pre-out da 5 V ottimizzate:? le 3 uscite pre-out da 5 V permettono di espandere il sistema e creare un impianto acustico completo. Con il nuovo collegamento stereo per subwoofer e l’amplificazione stereo a 4 anni canali, le sonorità acquistano volume e potenza.

le 3 uscite pre-out da 5 V permettono di espandere il sistema e creare un impianto acustico completo. Con il nuovo collegamento stereo per subwoofer e l’amplificazione stereo a 4 anni canali, le sonorità acquistano volume e potenza. Interfaccia grafica in HD: l’interfaccia pulita ed essenziale del ricevitore fa tesoro della pluriennale esperienza di Sony nella progettazione delle GUI. Orientata alla sicurezza e alla semplicità d’uso, ripropone lo schema cromatico ad alto contrasto della serie Mobile ES e lo sfondo si può personalizzare in base allo stile del conducente e del veicolo.

l’interfaccia pulita ed essenziale del ricevitore fa tesoro della pluriennale esperienza di Sony nella progettazione delle GUI. Orientata alla sicurezza e alla semplicità d’uso, ripropone lo schema cromatico ad alto contrasto della serie Mobile ES e lo sfondo si può personalizzare in base allo stile del conducente e del veicolo. Schermo radio DAB messo a punto: a seconda del Paese o della regione, la nuova interfaccia utente della radio DAB ora mostra anche i loghi delle stazioni, gli slideshow delle immagini degli album o le informazioni sul programma ascoltato.

Principali caratteristiche degli amplificatori di potenza XM-8ES e XM-6ES:

Compatibilità con l’audio ad alta risoluzione: i suoni si diffondono in tutte le loro sfumature, proprio come in uno studio di registrazione. I sofisticati componenti dei circuiti concorrono a perfezionare la riproduzione per accompagnare ogni viaggio con la colonna sonora giusta.

i suoni si diffondono in tutte le loro sfumature, proprio come in uno studio di registrazione. I sofisticati componenti dei circuiti concorrono a perfezionare la riproduzione per accompagnare ogni viaggio con la colonna sonora giusta. Potenza e nitidezza sonora: il dinamismo sonoro e l’efficienza tipica degli amplificatori di classe D rivoluzionano l’ascolto della musica a bordo, consentendo di scegliere tra diverse configurazioni di speaker: XM-8ES (100 W x 8) o XM-6ES (100 W x 6), entrambi con una frequenza di 1 kHz e una distorsione armonica totale (THD)dell’1%.

il dinamismo sonoro e l’efficienza tipica degli amplificatori di classe D rivoluzionano l’ascolto della musica a bordo, consentendo di scegliere tra diverse configurazioni di speaker: XM-8ES (100 W x 8) o XM-6ES (100 W x 6), entrambi con una frequenza di 1 kHz e una distorsione armonica totale (THD)dell’1%. Design a prova di interferenze: la lunga esperienza maturata da Sony nel settore della tecnologia e degli amplificatori digitali ha contribuito alla creazione di due dispositivi compatti ma potenti, che offrono una qualità audio senza compromessi.

la lunga esperienza maturata da Sony nel settore della tecnologia e degli amplificatori digitali ha contribuito alla creazione di due dispositivi compatti ma potenti, che offrono una qualità audio senza compromessi. Blocchi di alimentazione ottimizzati: il blocco di alimentazione è stato accuratamente progettato per ridurre i disturbi e migliorare l’efficienza della trasmissione elettrica, mentre il convertitore c.c. con trasformatore toroidale limita le interferenze elettromagnetiche. Il blocco canali e il sistema di amplificazione di classe D sono isolati insieme ai relativi circuiti di messa a terra, in modo da riprodurre perfettamente i dettagli cristallini delle frequenze più alte con un’interferenza minima del segnale.

il blocco di alimentazione è stato accuratamente progettato per ridurre i disturbi e migliorare l’efficienza della trasmissione elettrica, mentre il convertitore c.c. con trasformatore toroidale limita le interferenze elettromagnetiche. Il blocco canali e il sistema di amplificazione di classe D sono isolati insieme ai relativi circuiti di messa a terra, in modo da riprodurre perfettamente i dettagli cristallini delle frequenze più alte con un’interferenza minima del segnale. Componenti selezionati per un suono eccezionale: essendo realizzati con cavi privi di ossigeno (OFC), gli induttori potenziati hanno una resistenza interna più bassa rispetto a quelli tradizionali, per un audio dalle caratteristiche superiori. In più, i condensatori elettrolitici a bassa impedenza si traducono in una riproduzione sonora chiara e precisa.

essendo realizzati con cavi privi di ossigeno (OFC), gli induttori potenziati hanno una resistenza interna più bassa rispetto a quelli tradizionali, per un audio dalle caratteristiche superiori. In più, i condensatori elettrolitici a bassa impedenza si traducono in una riproduzione sonora chiara e precisa. Terminale speaker/alimentazione di elevata qualità: il terminale dello speaker e di alimentazione è provvisto di viti a testa esagonale, ideali per serrare saldamente i collegamenti anche in presenza di cavi nudi o boccole a crimpare e garantire così prestazioni elettriche superiori, elevata qualità sonora e sicurezza di collegamento.

il terminale dello speaker e di alimentazione è provvisto di viti a testa esagonale, ideali per serrare saldamente i collegamenti anche in presenza di cavi nudi o boccole a crimpare e garantire così prestazioni elettriche superiori, elevata qualità sonora e sicurezza di collegamento. Struttura robusta: il pannello inferiore rigido di 1,2 mm di spessore e il design del sostegno a croce riducono la risonanza del 50% circa e ne spostano il picco al di fuori delle elevate bande di frequenza delle vibrazioni che caratterizzano i veicoli, affinando notevolmente le prestazioni di smorzamento.

il pannello inferiore rigido di 1,2 mm di spessore e il design del sostegno a croce riducono la risonanza del 50% circa e ne spostano il picco al di fuori delle elevate bande di frequenza delle vibrazioni che caratterizzano i veicoli, affinando notevolmente le prestazioni di smorzamento. Disposizione logica di comandi e connessioni rivista: i comandi e i collegamenti sono posizionati in maniera logica e chiara, e quindi facili da usare. Quanto al layout, è stato studiato nei minimi dettagli per garantire un funzionamento intuitivo e grande semplicità di installazione.

i comandi e i collegamenti sono posizionati in maniera logica e chiara, e quindi facili da usare. Quanto al layout, è stato studiato nei minimi dettagli per garantire un funzionamento intuitivo e grande semplicità di installazione. Etichette e valori chiari: il pannello di controllo di nuova concezione è dotato di comandi e connessioni raggruppati in maniera logica e facili da identificare, per un’installazione immediata.

Disponibilità:

Il ricevitore XAV-9550ES sarà commercializzato a partire da dicembre 2023 presso i rivenditori autorizzati. Per maggiori informazioni e per l’elenco completo dei dati tecnici, visitare:?https://www.sony.it/car-audio/products/xav-9550es

L’amplificatore XM-8ES sarà commercializzato a partire da gennaio 2024 presso i rivenditori autorizzati. Per maggiori informazioni e per l’elenco completo dei dati tecnici, visitare: https://www.sony.it/car-audio/products/xm-8es

L’amplificatore XM-6ES sarà commercializzato a partire da gennaio 2024 presso i rivenditori autorizzati. Per maggiori informazioni e per l’elenco completo dei dati tecnici, visitare: https://www.sony.it/car-audio/products/xm-6es

