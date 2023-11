LE NUOVE ASCIUGATRICI BOSCH PROTAGONISTE DELLA CAMPAGNA

“KEEP CALM AND CASHBACK”



Bosch ha da sempre l’obiettivo di migliorare la quotidianità delle persone, ispirandole con i propri prodotti a condurre una vita sana e nel pieno rispetto dell’ambiente. Per rendere ancora più stretto e premiante il legame con i propri clienti, Bosch lancia la nuova promozione dedicata alle asciugatrici, “Keep Calm and Cashback”.



Fino al 31 gennaio 2024, i consumatori che acquistano un’asciugatrice Bosch tra i modelli selezionati per l’iniziativa e si registrano sul sito ufficiale del marchio www.bosch-home.com/it, potranno ricevere fino a 150€ di rimborso grazie alla meccanica “cashback”1.



Protagonisti dell’attività sono i nuovi modelli di asciugatrici a pompa di calore in classe A -10 %2 Serie 8 e in classe A Serie 6, che si contraddistinguono per tecnologie volte ad offrire risultati di asciugatura perfetti con attenzione ai consumi.



La tecnologia a pompa di calore riduce, infatti, notevolmente l’impatto ambientale grazie anche all’utilizzo del gas propano R290. Grazie al condensatore autopulente, le asciugatrici Bosch utilizzano l’acqua di condensa prodotta durante l’asciugatura per rimuovere la lanugine che ad ogni ciclo si deposita sul condensatore e che, con il passare del tempo, tende a ridurne l’efficienza. Ciò significa che l’elettrodomestico resta efficiente per tutta la sua durata, mantenendo sempre bassi i consumi.



Inoltre i nuovi modelli consentono di risparmiare tempo grazie alla funzione Iron Assist: un trattamento con vapore che permette di ridurre notevolmente le pieghe dai tessuti così da facilitare o eliminare del tutto la stiratura. Raggiungere gli standard di igiene più elevati è semplice grazie al programma Hygiene Plus, un alleato contro germi, batteri, acari ed allergeni comuni. Alla fine del ciclo di asciugatura, Hygiene Plus avvia infatti una fase aggiuntiva “speciale” che alza la temperatura del bucato asciutto fino a 70°C per un periodo di tempo prestabilito.



Le nuove asciugatrici Bosch si integrano alla perfezione in uno stile di vita connesso grazie all’app Home Connect, che offre programmi aggiuntivi e costanti aggiornamenti software.

