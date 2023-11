Incontri in app e chat video: quanto tempo e denaro dovrebbero essere spesi per la ricerca della felicità

Nel mondo moderno i servizi di incontri online sono diventati parte integrante della vita di molte persone. Secondo uno studio del Pew Research Center, oltre il 30% degli americani utilizza oggi siti e app di incontri e il 12% di loro ha trovato con successo il proprio partner o coniuge online. E gli Stati Uniti non sono nemmeno un leader in questa materia. La percentuale è ancora più alta in molti altri paesi!

Ci sono molte ragioni per cui i nostri contemporanei scelgono sempre più di puntare sugli appuntamenti online e preferiscono incontrarsi online:

Comodità. Persone così possono fare conoscenza senza uscire di casa. Questo è particolarmente conveniente per coloro che vivono in piccole città o che stanno cercando di trovare un partner in un altro paese dove non conoscono nessuno.

Ampia scelta. Gli appuntamenti online offrono un ampio numero di potenziali partner e amici. Puoi facilmente scegliere persone che corrispondono ai tuoi interessi, hobby e valori di vita.

Elemento di gioco. I servizi di incontri introducono elementi di gamification per un motivo: scorrimenti (swipe), corrispondenze, test, sondaggi e simili. Il gioco rende il processo di ricerca dell'anima gemella ancora più eccitante e anche un po' di gioco d'azzardo.

Anonimato. Molte persone si sentono più a loro agio quando possono comunicare con altre persone in modo anonimo. Questo può aiutarli ad essere più aperti e onesti durante il processo di appuntamenti.

Risparmio di tempo. Gli appuntamenti online possono aiutarti a risparmiare tempo che trascorreresti alla ricerca di un partner o di amici nella vita reale. Puoi visualizzare rapidamente i profili di altri utenti e scegliere quelli che ti piacciono.

In effetti, l'elenco dei vantaggi degli appuntamenti online può essere molto lungo. Questa è davvero un'ottima scelta per coloro che non hanno l'opportunità o il desiderio di incontrarsi offline. O qualcuno che vuole espandere i propri orizzonti e non limitarsi. E la scelta di servizi di incontri online di alta qualità oggi è molto ampia.

Quali siti di incontri scelgono i nostri contemporanei e perché

Secondo stime approssimative, ora ci sono circa 8.000 servizi di incontri online nel mondo. Naturalmente, non tutti meritano la tua attenzione, ma alcuni di loro sono davvero popolari e interessanti. Per chiarezza, prenderemo in considerazione diverse opzioni che dovresti assolutamente provare. Abbiamo scelto specificamente quelli che sono gratuiti o quasi gratuiti da usare:

Badoo — una delle piattaforme di incontri più popolari e più grandi al mondo, che ha circa 500 milioni di utenti in 190 paesi. Badoo ti consente non solo di visualizzare profili e foto di altre persone, ma anche di comunicare con loro tramite messaggi di testo, chiamate vocali o chat video. La piattaforma offre anche varie funzionalità per la ricerca e il filtraggio di potenziali partner per geolocalizzazione, interessi, età e altri parametri.

Bumble — app di appuntamenti in cui le ragazze prendono l'iniziativa. A differenza di altri servizi di appuntamenti, solo le donne su Bumble possono fare la prima mossa e iniziare una conversazione con un uomo. Questo aiuta ad evitare messaggi indesiderati e aumenta le possibilità di simpatia reciproca. Bumble ha anche due modalità aggiuntive: Bumble BFF per trovare amici e Bumble Bizz per il networking e lo sviluppo della carriera.

Hinge — app che secondo gli sviluppatori è progettata per essere remota. Secondo loro, Hinge è stato creato in modo da uscire finalmente dal cerchio infinito della ricerca e trovare la persona giusta . La piattaforma utilizza un algoritmo vincitore di un premio Nobel che abbina potenziali partner in base alla compatibilità di personalità, interessi e preferenze.

Omegle — popolare chat video che ti connette con una persona a caso per una conversazione individuale. Sono disponibili solo alcune opzioni di ricerca, come la selezione della lingua, la ricerca per elenco di interessi e la chat di testo o video di tua scelta. Sfortunatamente, la chat video di Omegle non ha ancora una propria app mobile, il che è un deterrente per molti utenti, ma ha ancora un pubblico ampio e attivo.

OmegleAlternative.com — chat alternative a Omegle per coloro che hanno bisogno di un filtro di genere e una migliore moderazione. Omegle Alternative sa come connettere gli uomini solo con le ragazze e non commette errori. Inoltre, c'è un traduttore di messaggi integrato, grazie al quale sarà comodo per te comunicare con persone di altri paesi.

Omega — chat video che è simile a Omegle in molti modi, ma ha un vantaggio importante — un filtro di genere. Tuttavia, tieni presente che qui questo filtro non funziona con la stessa precisione di OmegleAlternative.com. Eppure la sua stessa presenza è già un grande vantaggio per gli utenti.

— chat video che è simile a Omegle in molti modi, ma ha un vantaggio importante — un filtro di genere. Tuttavia, tieni presente che qui questo filtro non funziona con la stessa precisione di OmegleAlternative.com. Eppure la sua stessa presenza è già un grande vantaggio per gli utenti. Camsurf — un'altra buona alternativa a Omegle con funzionalità migliori. Naturalmente sono disponibili filtri di genere e geografici così come la ricerca per interessi. Se paghi un abbonamento premium, ottieni funzionalità aggiuntive: nascondere la posizione, messaggio introduttivo e persino raccogliere follower per i tuoi social network.

Come puoi vedere, la scelta è piuttosto ampia e non abbiamo considerato tutti i popolari servizi di incontri a cui vale la pena prestare attenzione. Tuttavia, dal momento che abbiamo parlato dei vantaggi degli appuntamenti online, vale la pena sottolineare anche alcuni degli svantaggi in modo da essere preparati.

Alcuni svantaggi e caratteristiche degli appuntamenti online

Uno dei problemi con gli appuntamenti online è che può creare dipendenza. Le persone lanciano l'app per abitudine più e più volte, vedono se ci sono messaggi in arrivo, scorrono gli stessi profili, aspettano nuovi Mi piace e bramano l'attenzione. Questa è una dipendenza che a volte è molto difficile da eliminare.

Come evitarlo?

Possiamo darti alcuni consigli:

Imposta un limite di tempo per gli appuntamenti online. Ad esempio, controlla i nuovi messaggi solo una volta al giorno o solo in determinati orari. Inoltre, cerca di non trascorrere più di 20-30 minuti al giorno su siti e app di incontri. Concentrati sul tuo obiettivo. È molto importante capire cosa vuoi dalle nuove conoscenze. Amicizia? Amore? O semplice comunicazione senza molte prospettive? Realizzare il tuo obiettivo semplificherà notevolmente la vita a te e alle tue nuove conoscenze. Tieni a mente un sano scetticismo quando incontri online. Alcune persone possono utilizzare fotografie che non corrispondono al loro aspetto reale o fornire false informazioni sulla loro identità. Pertanto, è importante fare attenzione a non credere a tutto ciò che ti viene detto su Internet.

Un altro grave svantaggio degli appuntamenti online è il rischio di essere truffati. Non ci sono statistiche esatte su quante persone nel mondo abbiano questo problema. Tuttavia, nel 2019, negli Stati Uniti è stato condotto uno studio, durante il quale è stato riscontrato che oltre il 60% degli utenti dei servizi di incontri ha incontrato truffatori. È molto!

A proposito, nelle chat video casuali come Omegle la percentuale è molto inferiore e questo è facile da spiegare: i truffatori non sono desiderosi di mostrare il loro volto a una potenziale vittima, quindi il formato di chat video casuale non è adatto a loro. Prendi nota di questo!

Possiamo anche dare alcuni suggerimenti aggiuntivi sulla sicurezza:

Sii vigile e fidati del tuo intuito. Quando incontri online, ascolta il tuo istinto interiore. Se qualcosa ti sembra sospetto o insolito, non ignorarlo. I truffatori possono utilizzare una varietà di tattiche per truffarti. Se una persona ti causa dubbi, è meglio interrompere la comunicazione e passare a un altro interlocutore. Controlla se i profili e le foto sono reali. I truffatori utilizzano spesso profili falsi con foto rubate da Internet. Prima di entrare in una relazione seria o fidarti di qualcuno, fai qualche ricerca. Prova a controllare le informazioni fornite dalla persona con cui stai parlando e fai una ricerca di immagini su Google per assicurarti che le foto non siano copie di quelle di qualcun altro. Non inviare denaro a estranei in nessuna circostanza. I truffatori possono usare vari pretesti per ottenere denaro da te. Ad esempio, possono affermare di avere gravi problemi di salute o difficoltà finanziarie. Non inviare mai denaro a estranei, anche se sembrano molto onesti e sinceri.

E in generale, segui le regole della sicurezza di Internet se vuoi che i nuovi incontri ti diano solo emozioni positive e impressioni luminose. Ti auguriamo buona fortuna e promettenti appuntamenti online!

