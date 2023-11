BERZERK RECHARGED DISPONIBILE SU PC E CONSOLE

ATARI RIPORTA IN VITA UNA GEMMA DELL’ERA ARCADE DEGLI ANNI ‘80 CON BERZERK: RECHARGED, ORA DISPONIBILE SU PC E CONSOLE

Il nuovo Fuggi da un labirinto futuristico occupato da robot senza pietà, mentre il sorriso sinistro di Evil Otto prova a causare la tua dipartita

Atari è lieta di annunciare il lancio della sua ultima rivisitazione di un classico del gaming, Berzerk: Recharged. Berzerk: Recharged sfida i fan dei titoli arcade a farsi strada attraverso labirinti mortali, pieni di ondate di robot minacciosi e rumorosi, armati di blaster pronti a far fuoco sugli esseri umani, il tutto evitando l’incarnazione del male: il terrore sorridente e rimbalzante, E V I L O T T O.

Guarda il trailer di lancio di Berzerk: Recharged qui:

YouTube

Intrappolati in un cibernetico labirinto mortale synth-wave, i giocatori dovranno impugnare il blaster e farsi largo tra ondate di robot vocali e arroganti, con la potenza computazionale devota a un solo feroce obiettivo: la dipartita degli umani. Berzerk è ricordato come uno dei primi titoli arcade a impiegare la sintesi vocale, e Berzerk: Recharged tiene viva la tradizione. I robot, privi del concetto di pietà, riproducono monologhi sinistri attraverso il proprio sistema operativo, come “Uccidi l’umanoide” e lo sfidante “Pollo, combatti come un robot!”, frasi che i giocatori dovranno ascoltare mentre lottano per la propria sopravvivenza.

Considerata una delle gemme più preziose dell’età d’oro delle sale giochi, l’originale Berzerk era uno sparatutto con visuale dall’alto multidirezionale, in cui i giocatori affrontavano ondate di robot armati fino ai denti, in un labirinto elettrificato e infinito. La caratteristica più sorprendente della versione originale del titolo era Evil Otto, una faccina sorridente, nonché minaccia persistente, che rimbalzava nei labirinti, inseguendo i giocatori. A differenza delle sue controparti Inky, Bliny e Clyde, Evil Otto non scappa, attraversa le pareti e non può essere distrutto… e lo sa. Otto è tornato, e porta con sé un comparto tecnico aggiornato, controlli a doppia levetta reattivi, e una colonna sonora synth realizzata dall’acclamata compositrice Megan McDuffee.

Le caratteristiche principali di Berzerk: Recharged includono:

Sfida accettata: Sopravvivi a un labirinto infinito che diventa man mano più complesso mentre lo attraversi. L’intensità di gioco aumenta di pari passo con la difficoltà, e i robot cambiano schema di colori

Livelli A-Maze-Ing da affrontare: Fatti largo sparando attraverso 20 labirinti realizzati a mano, con sfide di gameplay uniche e strutture che mettono alla prova il tuo coraggio

Potenziamenti esagerati: Raccogli modificatori di armi, tra i quali lo sparo propagato, il colpo grosso o il cannone a rotaia. Sono inclusi anche modificatori per il personaggio, che incrementano la velocità, aggiungono uno scudo e aggiungono all’inventario mine da utilizzare contro nemici rozzi e implacabili

Co-Op e Classifiche: Come negli altri titoli della serie Recharged, qualora la situazione diventasse troppo rischiosa, è possibile reclutare un secondo giocatore per aggiungere potenza di fuoco e ricevere supporto nelle sparatorie. E per misurare la proprie destrezza, è possibile accedere alla classifica pubblica

E se la sete di Evil Otto non fosse placata da questo titolo, Atari invita i giocatori a provare l’esperienza old school con Berzerk Enhanced Edition, una versione su cartuccia per 2600 del titolo classico, aggiornata con lo sparo diagonale e la sintesi vocale per i robot. La cartuccia sarà disponibile il 17 novembre 2023, in contemporanea con il nuovo Atari 2600+: una riproduzione fedele della prima console di videogiochi domestica di successo.

Berzerk: Recharged è stato sviluppato da Sneakybox e pubblicato da Atari. Il titolo è ora disponibile su PC Windows, PlayStation 4 e 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S e Atari VCS entro la fine dell’anno.

Altre News per: berzerkrechargeddisponibileconsole