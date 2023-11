RICERCA MEETIC SULLE DONNE SOLE

IL 52% DELLE DONNE DICHIARA CHE È MEGLIO ESSERE SOLE CHE MALE ACCOMPAGNATE

Le donne di oggi sono più capaci di gestire la solitudine, meno legate alla necessità di apparire nei loro periodi da single e con una visione dei rapporti meno ancorata alle antiche convenzioni relazionali rispetto alle loro controparti maschili.





Le donne risultano meglio attrezzate ad affrontare la crescente richiesta di indipendenza voluta dal panorama delle relazioni moderne, adattandosi con maggiore facilità alle nuove dinamiche affettive: è quello che ha scoperto Meetic, esperto nell’amore da più di 20 anni, in uno studio condotto sui single italiani riguardo al loro rapporto con sé stessi, dove il 52% delle donne intervistate si è dichiarata d’accordo con l’affermazione che è meglio essere sole che male accompagnate, a riscontro del 38% degli uomini che la pensa così.



I dati raccolti evidenziano una divergenza di genere significativa nella gestione della vita da single e nell'approccio all'amore e alle relazioni. Mentre le donne appaiono più adattabili e indipendenti, gli uomini mostrano una maggiore difficoltà nel gestire le pressioni sociali e emotive della vita da single. Nello studio, infatti, il 25% degli uomini intervistati ha rivelato che essere single, a volte, rende la vita stressante ed influisce sul proprio morale, contro solo il 15%*delle donne che si sentono allo stesso modo. Interessante notare come il 65%* degli uomini presta più attenzione alla propria immagine proprio perché non ha un partner con cui condividere la propria vita, mentre tra le donne tale percentuale scende al 53%.



Le differenze più sostanziali, però, sono da riscontrarsi nell’ambito della progettualità e delle motivazioni che spingono uomini e donne alla ricerca dell’anima gemella. Quando si tratta di definire il significato di una storia d’amore, le priorità si delineano in modo sorprendentemente diverso tra i generi: per quasi la metà degli uomini intervistati (49%), una storia d’amore dovrebbe idealmente culminare in un matrimonio, mentre solo il 35% delle donne sembra condividere questa visione. Ancora più evidente è la differenza quando si parla di figli: il 58% degli uomini vede l’amore come un percorso verso un progetto di genitorialità, a confronto con il 42% delle donne.





Questi dati suggeriscono che l’amore non viene più percepito esclusivamente come un mezzo per raggiungere determinati obiettivi tradizionali, ma anche come un’occasione di crescita personale e condivisione. Questa evoluzione nelle percezioni riflette la ridefinizione degli ideali amorosi in atto e sottolinea l’importanza crescente di costruire relazioni basate sul rispetto e l’autorealizzazione di entrambe le parti coinvolte.





Negli anni sono molti gli strumenti che si sono moltiplicati per assistere le persone nella scoperta della loro interiorità: sono sempre di più i single che cercano forme di aiuto per imparare a conoscersi meglio, evidenziando l’importanza del rapporto con sé stessi per poter vivere le relazioni in maniera appagante. Il 31% delle donne ha sottolineato l’essenzialità di dare priorità al proprio benessere personale anche quando sono in una relazione, rispetto al 22%* degli uomini, così come il 43% delle donne ritiene essenziale prendersi il tempo necessario per conoscere e realizzare sé stessi senza addossare la responsabilità della propria felicità all’essere in coppia, a confronto con il 31% degli uomini.



Andando più nel dettaglio e cercando di delineare il quadro ideale di un rapporto, emergono preferenze e desideri che mostrano le similitudini tra i bisogni primari primari degli esseri umani: esplorando le aspettative sugli attributi del partner ideale, entrambi i generi concordano sulla sincerità e l’onestà come qualità essenziali, seguite dall’affidabilità. Le donne, inoltre, danno grande importanza al rispetto, mentre gli uomini apprezzano il senso dell’umorismo.





Quando interrogati sul tipo di storia d’amore desiderata, gli uomini hanno messo in cima alla lista tre aggettivi chiave: duratura, appassionata e divertente, con una menzione speciale per la dolcezza. Le donne sembrano invece cercare una relazione complice, stabile e autentica, mettendo al quarto posto l’elemento del divertimento. È quindi chiaro che, nonostante le differenze, i generi siano alla ricerca di legami su cui possano fare affidamento, e che gli permettano di affrontare la vita con un pizzico di ottimismo in più.

