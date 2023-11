ALES OF ARISE - BEYOND THE DAWN È ORA DISPONIBILE

Bandai Namco Europe annuncia il lancio di Tales of Arise - Beyond the Dawn, l'espansione di Tales of Arise, nominato Miglior JRPG del 2021 ai Game Awards. Tales of Arise - Beyond the Dawnè disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.

Per il trailer:

La storia di Tales of Arise - Beyond the Dawn è ambientata un anno dopo gli eventi di Tales of Arise, dove Alphen e i suoi compagni sono costretti a vivere in un mondo riunito, ma in una difficile posizione, essendo riveriti come gli eroi liberatori di Dahna o insultati come i distruttori di diritti dei Renani. Nella forte divisione tra i due schieramenti che ora sono costretti a condividere lo stesso mondo, i sei incontrano l'enigmatica Nazamil, una potente ragazza figlia di un Lord di Rena e una schiava di Dahna. Dovranno quindi proteggerla, arrivando a formare un legame speciale con lei attraverso il loro viaggio per riportare la pace nel mondo.

Insieme al lancio di Tales of Arise - Beyond the Dawn, è anche disponibile la sua colonna sonora sulle principali piattaforme di streaming

Tales of Arise - Beyond the Dawn

è ora disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.

Per giocare all'espansione è richiesto il gioco principale.

Altre News per: alesarisebeyonddawndisponibile