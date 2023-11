Arrestato zio orco a Bari : violenza sulla nipote di 11 anni

A Bari, un individuo di, accusato di. Secondo le indagini, gli eventi si sono verificati nell'estate del 2020, quando lo zio della ragazzina, giunta in paese per visitare la nonna, l'avrebbe incontrata per strada e l'avrebbe condotta in un luogo isolato, costringendola a subire atti sessuali. Nel corso delle festività natalizie dell'anno successivo, l'uomo avrebbe nuovamente molestato la nipote, palpeggiandola nelle parti intime. La testimonianza protetta della giovane, afflitta per l'esperienza vissuta, e le prove raccolte tramite le dichiarazioni dei testimoni, hanno permesso di delineare un solido quadro di indizi che ha portato all'emissione della misura cautelare.

