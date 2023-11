WarioWare: Move it! è ora disponibile solo su Nintendo Switch

Noto per il suo carattere eccentrico e uno smodato amore per il caos, Wario è l’esatto opposto dell’eterno rivale Super Mario ed è pronto a fare ritorno su console per portare in scena la sua visione del tutto atipica di divertimento. Per farlo, in occasione del lancio del suo nuovo videogioco WarioWare: Move it!, disponibile a partire dal 3 novembre solo su Nintendo Switch, Wario ha deciso di approfittare della vincita di una vacanza per celebrare il turismo in Italia, sfidando ironicamente l’ambasciatrice del Ministero del Turismo “ venereitalia23 ” in uno scontro all’ultimo post. Nasce così “ Open to Warioviglia ”, la campagna che punta a sfidare il concetto di perfezione e bellezza con un approccio dissacrante e che invita ad abbracciare il divertimento, proprio come accade nei minigiochi inclusi nell’ultimo capitolo della serie WarioWare.





Il viaggio tra le meraviglie d’Italia, esplorate da un punto di vista ironico e provocatorio, è già iniziato sul profilo instagram warioitalia23 , diario di bordo del neo virtual influencer , già imprenditore digitale della società di fantasia WarioWare, Inc., con sede nella Città Diamante, fondata dallo stesso nel 2003 in WarioWare, Inc.: Minigame Mania. L’esperienza decennale di Wario nel campo dell’intrattenimento digitale, lo ha spinto a sfruttare il ciclone mediatico seguito alla campagna “ Open to meraviglia ” per promuovere ed esaltare la tradizione e la cultura italiane, veicolate per mezzo del genuino divertimento.

Partito per una vacanza su un’isola esotica in compagnia della sua storica marmaglia di amici, Wario si imbatte nella misteriosa pietraposa e nei suoi guardiani, finendo puntualmente nei guai. Per salvarsi la pelle dagli spiriti del luogo e da miti antichi, l’avido antagonista baffuto dovrà vedersela con più di 200 minigiochi basati sul movimento a velocità vertiginosa. Queste rapide prove di riflesso, della durata di una manciata di secondi, hanno da sempre contraddistinto la serie WarioWare, soprattutto grazie alla loro intuitività e a uno spiccato umorismo in pieno stile Wario.





Centrare le narici di un grosso naso, deporre uova e ondeggiare come un’alga saranno solo alcune delle buffe azioni che dovranno essere compiute eseguendo la posa perfetta tra le pose Locomotiva, Chicchirichì, Top-Model, Mani-Chino e Sumo. Nella modalità Party, i minigiochi potranno essere affrontati in compagnia di altri amici fino a un totale di 4 giocatori che dovranno collaborare per il successo. Non mancherà inoltre la modalità Storia, ideale per moltiplicare il divertimento e seguire le peripezie di Wario e dei suoi compagni di villeggiatura. Infine, il Museo sarà il punto di riferimento per affinare le proprie abilità sfidando le leggi del tempo e per ripetere senza limiti i minigiochi più amati.

Wario è un personaggio della serie di Super Mario, nato come antagonista in Super Mario Land 2: 6 Golden Coins , videogioco rilasciato per Game Boy nel 1993 come sequel di Super Mario Land. A dispetto della natura di antieroe del personaggio, grazie alla sua personalità dirompente e alla possibilità di poter “ fare ciò che Super Mario non può fare ”, Wario ha fin da subito conquistato la platea di appassionati di gaming, riuscendo a diventare protagonista di svariati videogiochi a lui intitolati: da Wario Land a WarioWare, la lista di capitoli che hanno sviluppato questa figura atipica, non ha mai smesso di ampliarsi. Con WarioWare: Move it!, la formula interattiva che ha conquistato i giocatori di Nintendo DS e Nintendo Wii, torna in grande stile per sfruttare al massimo le potenzialità e le caratteristiche uniche che distinguono la famiglia di console Nintendo Switch . Per i fan più sfegatati di Wario , il gioco potrà essere acquistato direttamente dal My Nintendo Store, dove sarà incluso un imperdibile portapranzo esclusivo.