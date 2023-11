Black Friday 2023: 5 elettrodomestici da mettere in lista

Il Black Friday quest’anno si svolgerà il 24 novembre, anche se come è successo negli anni precedenti, molti negozi inizieranno a offrire prezzi vantaggiosi già qualche giorno prima.

Il primo consiglio per un Black Friday di successo è sempre quello di pianificare gli acquisti. In questo modo è possibile monitorare i prezzi in anticipo e cercare le migliori offerte.

Se non sapete ancora cosa comprare, ecco 5 elettrodomestici su cui puntare l’attenzione.

Scopa elettrica senza filo

La scopa elettrica senza filo è un elettrodomestico che sta riscontrando un grande successo. Perché piace tanto? I motivi sono diversi, ma la facilità di utilizzo è il suo punto forte. Inoltre è davvero molto leggera, perfetta anche per le persone anziane.

Le più famose scope elettriche senza filo sono quelle della Dyson, che hanno come unico lato negativo il prezzo. Se cercate qualcosa di più economico potete acquistare scope elettriche di altre marche. Il consiglio? Valutate sempre la potenza, il peso e la durata della ricarica.

In occasione del Black Friday si troveranno numerose occasioni di scope elettriche senza filo. Sfogliate ad esempio il volantino trony black friday, per confrontare diversi modelli e scegliere quello più adatto alle vostre esigenze.

Il frigorifero

Il frigorifero è un elettrodomestico che tendenzialmente si tende a non cambiare fino a quando non si rompe. In realtà se avete un frigorifero comprato qualche anno fa, potreste approfittare del Black Friday per comprarne uno nuovo.

I frigoriferi di nuova generazione infatti, non solo consumano molto meno, ma sono dotati di diverse tecnologie che permettono di mantenere i cibi freschi e buoni più a lungo.

Alcuni vantaggi che si possono trovare nei nuovi modelli di frigorifero?

Miglior utilizzo dello spazio

Capacità di mantenere la temperatura costante

Tecnologia no frost, in questo modo non si forma ghiaccio nel congelatore

Regolazione dell’umidità nello spazio dedicato a frutta e verdura

Ripiani facili da estrarre e da lavare

Frullatore a immersione multifunzione

Il frullatore a immersione multifunzione è un valido aiuto in cucina, permette di preparare ricette dolci e salate, frullati, mousse e molto altro. Il vantaggio di questo elettrodomestico è che si ha un tutto in uno, basta cambiare la parte inferiore per ottenere risultati per cui una volta si usavano 2-3 diversi tipi di elettrodomestici.

Per chi ha bisogno di spazio in cucina è una valida alternativa ai più ingombranti robot.

Sul mercato si possono trovare frullatori a 4-5-6 funzioni, sia di marche conosciute sia di brand meno importanti. Per conoscere meglio questo elettrodomestico potete guardare i numerosi modelli presenti su Amazon.

Piano cottura a induzione

Una totale svolta nel vostro modo di cucinare, ma anche nella vostra vita. Il piano cottura a induzione riduce i tempi di preparazione, ad esempio vi basteranno pochi minuti per far bollire l’acqua. E’ sicuro da utilizzare e facile da pulire. Inoltre, se avete pentole non troppo vecchie probabilmente potrete usarle anche sul piano ad induzione.

Un elettrodomestico da mettere sulla lista per chi ama il buon cibo, ma non vuole rinunciare alla funzionalità.

Asciugatrice

A partire dall’autunno ricompare il problema dei panni sparsi ad asciugare per tutta casa. Inoltre, aumenta la quantità di cose da lavare: canottiere, coperte, calze, giacche ecc.

L’asciugatrice è un elettrodomestico che può davvero fare la differenza.

Quelle più nuove sono state realizzate pensando anche alle famiglie che hanno poco spazio in casa, ecco per loro i modelli slim.

Il consiglio? Selezionate il modello che preferite tra quelle in classe A (dal 2021 classe D) e controllate i programmi.

State già compilando la lista dei vostri desideri? Grazie al Black Friday molti di questi potrebbero realizzarsi. Buoni acquisti!!

