Bang & Olufsen Cisco 950, i nuovi auricolari wireless per lavorare ovunque e in totale sicurezza



Audio eccezionale, design ricercato e comfort ineguagliabile



Design ricercato, audio di qualità superiore, funzionalità di gestione e sicurezza. Queste le caratteristiche dei nuovi auricolari Bang & Olufsen Cisco 950, dispositivi multifunzionali in grado di adattarsi a diverse esigenze e stili di vita, dal lavoro al tempo libero, in qualsiasi ambiente e situazione ci si trovi a utilizzarle. Completamente gestibili dalla piattaforma Control Hub di Cisco - che offre all'IT maggiore visibilità e controllo sull'intero parco di dispositivi e periferiche di collaborazione - i nuovi auricolari Bang & Olufsen Cisco 950 offrono un audio cristallino per una comunicazione e una collaborazione fluide per un’esperienza professionale ai massimi livelli.

"Le aziende sono sempre più orientate verso modalità di lavoro ibride e per tale motivo devono fornire ai dipendenti soluzioni tecnologiche di livello professionale che permettano loro di lavorare in qualsiasi ambiente", ha dichiarato Snorre Kjesbu, Senior Vice President e General Manager di Webex Devices di Cisco. "L'ampliamento della partnership con con B&O ci permette di offrire un'esperienza audio straordinaria con funzionalità avanzate e un design e una maestria senza tempo".



"Siamo entusiasti di questa nuova collaborazione con Cisco che ci ha visto lavorare insieme alla realizzazione degli auricolari Bang & Olufsen Cisco 950", ha dichiarato Duncan McCue, Vice President Business Development & Strategic Partnerships. "Dotati di funzionalità avanzate a firma Cisco per una collaborazione sicura e delle impareggiabili funzionalità di Bang & Olufsen, in termini di innovazione sonora e design, questi auricolari sono perfetti per chi lavora in modalità ibrida e che desidera esperienze audio coinvolgenti."

Le principali funzionalità degli auricolari Bang & Olufsen Cisco 950 includono:

Connettività e funzionalità migliorate : grazie alla prolungata durata della batteria, all'audio ad alta fedeltà , all'Adaptive Active Noise Cancellation, alle notifiche vocali in-ear, ai controlli on-ear e al Bluetooth 5.2 per un rapido accoppiamento, le cuffie Bang & Olufsen Cisco 950 offrono un'esperienza di utilizzo straordinaria.

Funzioni di sicurezza e gestione di livello enterprise : gli amministratori IT possono facilmente gestire e aggiornare in modo sicuro le auricolari nel Control Hub di Webex, la dashboard centrale per i dispositivi di collaborazione Cisco e i servizi Webex. Inoltre, possono ottenere informazioni preziose sull'utilizzo dei dispositivi per ottimizzare il ritorno sull'investimento.

Ampia interoperabilità : gli auricolari Bang & Olufsen Cisco 950 sono ottimizzati per Webex e si possono utilizzare con altri dispositivi di collaborazione Cisco, con controllo delle chiamate e gestione prioritaria per le chiamate e le riunioni. Gli auricolari sono inoltre indipendenti dalla piattaforma e in grado di accoppiarsi rapidamente e simultaneamente con dispositivi Android e iOS senza compromettere la qualità del suono.

Massima comodità : Gli auricolari hanno un design elegante ed ergonomico, con quattro set di punte in silicone e un paio di punte in schiuma per garantire il comfort e la vestibilità a seconda delle preferenze.

DisponibilitÃ

Gli auricolari Bang & Olufsen Cisco 950 saranno disponibili a partire da Novembre.



