Top 5 Computer Portatili per il 2023

Ecco quali sono i migliori computer portatili low cost per quest’anno. In questa Top 5 troverai il portatile giusto per ogni esigenza, dal gaming allo smart working.

I migliori portatili economici per il 2023

Scegliere un buon computer portatile è fondamentale a prescindere dal suo scopo. Che sia per lavorare, a casa o fuori, per studiare o per giocare, un buon computer portatile può essere sempre utile ed efficiente. C’è un vantaggio di portarsi dietro un gioiellino della tecnologia, specialmente se preso ad un buon prezzo in cambio di ottime prestazioni.

Sembra difficile, ma trovare un portatile low cost utile e versatile è più semplice di quanto credi. In questo articolo abbiamo stilato una Top 5 dei computer portatili low cost per il 2023, con le loro specifiche e una breve recensione.

I migliori laptop per il 2023

Microsoft Surface Laptop Go (versione 128 GB, 400€)

Dotato di un processore Intel Core i5 a 3,6 GHz e 4 GB di RAM, questo portatile offre prestazioni più che fluide. Lo schermo da 13 pollici con risoluzione di 1920 x 1080 pixel garantisce una nitidezza eccellente. La batteria offre una durata impressionante di circa 13 ore, rendendo questo laptop ideale per l'uso quotidiano. Con un design elegante e minimal, il Surface Laptop Go è una scelta eccellente per chi cerca un portatile altamente portatile e performante.

Chuwi HeroBook Pro (circa 260€)

Il Chuwi HeroBook Pro è noto per le sue dimensioni compatte (33,2 x 21,4 x 2,13 cm). Con un processore Intel a 2,8 GHz e 8 GB di RAM DDR4, offre prestazioni solide. Lo schermo da 14 pollici con risoluzione di 1920 x 1080 pixel offre una visualizzazione chiara e dettagliata. La batteria ha una durata media di 13 ore, il che lo rende una scelta più che giusta per gli utenti in movimento. Rispetto al primo ha un prezzo più contenuto.

ASUS Vivobook Go (circa 360€)

L'ASUS Vivobook Go è un ultra-portatile dall'elegante design nero, con uno schermo ampio da 15,6 pollici e una nitida risoluzione di 1920 x 1080 pixel. Equipaggiato con un processore Intel Celeron N a 1,1 GHz e 4 GB di RAM DDR4, offre prestazioni affidabili per le attività quotidiane. L'hard disk assicura una memorizzazione veloce. Con un peso di 1,57 kg, è uno dei migliori se cerchi portabilità. Se cerchi alte prestazioni, però, probabilmente devi scegliere altro. D’altra parte, è perfetto se cerchi un pc facile da portare e ottimo per ricerche e mansioni veloci di lavoro.

Lenovo ThinkPad (dai 280 ai 300€)

Il Lenovo ThinkPad è un laptop dalle dimensioni compatte (36 x 25 x 3 cm) e un peso di 2,45 kg (sicuramente uno dei più pesanti della lista). Ha uno schermo da 14 pollici e una risoluzione di 1280 x 800 pixel. Dotato di un processore Intel Core i5 a 2,3 GHz, 16 GB di RAM DDR4 e un SSD da 512 GB, garantisce prestazioni veloci e reattive. Con numerose porte USB, connettività Bluetooth e Windows preinstallato, è già pronto per lavorare o per svolgere ricerche scolastiche.

Acer Aspire 5

L'Acer Aspire 5 è un notebook economico adatto per il gaming. Lo schermo da 15,6 pollici offre una risoluzione di 1920 x 1080 pixel. Con un processore Intel Core i5-1135G7 a 2,4 GHz e 16 GB di RAM DDR4, garantisce prestazioni fluide. L'archiviazione SSD da 256 GB offre spazio sufficiente e velocità elevate per giocare. Dotato di una potente NVIDIA GeForce MX 450, è ideale per chi ama giocare con una buona grafica. La durata della batteria è minore rispetto agli altri portatili (circa 8 ore) ma dall’altra parte troviamo performance, soprattutto grafiche, migliori.

I fattori chiave per scegliere un computer portatile

Prima di elencare i 5 portatili low cost migliori per quest’anno, è bene sapere qualcosa sulle loro specifiche e su come funzionano per scegliere. Ecco un breve riassunto sulle specifiche più importanti per aiutarti a prendere la decisione giusta.

Prestazioni e Processore

Il processore e le prestazioni del laptop sono i fattori chiave che determinano l'efficienza e la potenza di elaborazione del sistema. Il processore è il cuore e la mente del pc, e consente di eseguire attività complesse e utilizzare applicazioni avanzate senza problemi frequenti.

È importante avere tempi di risposta rapidi per qualsiasi utilizzo. Chi lavora o chi gioca col pc ha bisogno di fluidità, rapidità e potenza, ed è ciò per cui la CPU viene progettata.

Schermo e Risoluzione

Lo schermo e la sua risoluzione sono molto importanti per l'utilizzo di un PC portatile. Un display di alta qualità rende i colori e le immagini migliori alla vista, e una buona risoluzione facilita la visualizzazione di testi ed elementi simili, aumentando la produttività. La qualità dello schermo garantisce un'esperienza visiva immersiva e confortevole indispensabile soprattutto per chi deve stare davanti al pc per tanto tempo.

Batteria

Ovviamente, la batteria è fondamentale per l’utilizzo del pc, specialmente per chi è abituato a viaggiare. Lavori in giro per il mondo? Allora avrai bisogno di un’ottima batteria, anche al costo di sacrificare qualche altra specifica.

Peso e Portabilità

La portabilità è un aspetto importante di un laptop e il peso gioca un ruolo importante in questo contesto. Un laptop leggero è essenziale per chi è in costante movimento, permettendo di portarlo comodamente in borsa o nello zaino. Inoltre, il peso ridotto garantisce una migliore ergonomia e meno fatica durante l'uso prolungato, specialmente per chi lavora per svariate ore nello stesso luogo.

Insomma, da stazionario o in continuo movimento serve comunque un certo equilibrio tra peso e dimensioni.

Dove e come trovare portatili economici

In Italia sono molti i negozi che vendono portatili economici, e spesso rappresentano una valida alternativa agli ecommerce. Per prendere un portatile economico bisogna sicuramente aspettare le offerte, come il Black Friday di Unieuro o di altri negozi del settore.

Sicuramente non si può prendere un portatile su due piedi: bisogna confrontare le varie specifiche interessate e capire quale tra quelli considerati può essere più efficiente.

Speriamo di avervi dato una mano con questa guida, in cui abbiamo già elencato 5 portatili, ma puoi comunque recarti presso il punto vendita più vicino a te e testare con mano questi gioiellini.

