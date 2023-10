PUBBLICATA LA SECONDA PUNTATA DI RED BULL STREET STREAMER

LA TAPPA AL RED BULL 64 BARS LIVE È ORA DISPONIBILE SUL CANALE YOUTUBE DI CANE SECCO

Il progetto gaming itinerante targato Red Bull ha fatto tappa alla seconda edizione di Red Bull 64 Bars Live. Il van allestito per lo streaming on the road di Street Streamer, ha ospitato a bordo tantissimi ospiti esclusivi, ponendosi come tramite diretto tra il mondo del gaming e quello della musica. La seconda puntata che esplora i retroscena dello speciale evento underground targato Red Bull è ora disponibile sul canale Youtube di Cane Secco.

Milano, ottobre 2023 - Red Bull Street Streamer è il progetto itinerante di Red Bull che mira a esplorare i retroscena dei suoi più importanti eventi e competizioni esclusive, offrendo una retrospettiva del tutto inedita veicolata dall’esperienza del creator e pro-player Dario “Moonryde” Ferracci , accompagnato nell’itinerario dallo youtuber Matteo ”Cane Secco” Bruno , fondatore della Slim Dogs Production. Il secondo episodio di quattro del format mobile è ora disponibile sul canale youtube di Cane Secco e mostra il dietro le quinte del Red Bull 64 Bars Live , lo show rap italiano più atteso dell’anno.



L’appuntamento si è svolto a Scampia (Napoli), lo scorso 7 ottobre , e ha visto svariati ospiti salire sul van attrezzato per lo streaming di Red Bull per combinare l’energia del rap con l’innovazione del mondo digitale. Tante anche le interviste ai principali attori dell’evento, che hanno svelato i retroscena dell’organizzazione e della gestione del festival dal sapore nazionale. Non è mancato inoltre il tempo per una speciale sfida a Street Fighter 6 direttamente sul maxi schermo del palco, un momento in vero stile underground che ha sancito il perfetto connubio tra musica e street gaming.



Dopo il successo della prima puntata, che ha catturato l’attenzione di migliaia di spettatori, Red Bull Street Streamer torna online con una nuova avventura pronta a sorprendere e divertire il grande pubblico. Anche questa volta, sono state tantissime le sorprese provenienti dal van di Street Streamer, attrezzato con una postazione da gaming di ultima generazione resa possibile dal partner tecnico MSI che con i suoi laptop MSI equipaggiati con le tecnologie più avanzate - tra cui processori Intel® Core di 13° generazione e schede grafiche NVIDIA® GeForce RTX™ Serie 40 - ha garantito prestazioni di gioco al top in qualsiasi situazione.



Il prossimo appuntamento è alle porte, il van di Red Bull Street Streamer è infatti già pronto per dominare le mura di Lucca in occasione di Lucca Comics & Games , l’evento multidisciplinare tra i più grandi in Europa che accoglierà centinaia di migliaia di visitatori dall’1 al 5 novembre. Dal 24 al 26 novembre, invece, in occasione di Milan Games Week & Cartoomics , il viaggio di Street Streamer volgerà al termine con la skyline milanese sullo sfondo e ancora più sorprese ed emozioni!

