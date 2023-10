HIRO MASHIMA AL LUCCA COMICS & GAMES 2023

IL MAESTRO HIRO MASHIMA CELEBRA LA SUA ODISSEA

CREATIVA A LUCCA COMICS & GAMES 2023





L’autore arriverà per la prima volta in Italia, ospite di Star Comics durante i giorni della kermesse: tra le tantissime novità editoriali l’imperdibile Mashima Hero’s, il crossover dei tre universi più celebri del sensei in uscita il 31 ottobre





Dal fervido cuore di Magnolia, dove la gilda Fairy Tail brilla come un baluardo di speranza e fratellanza, alle terre sconfinate di Garage Island, dove Haru parte all’avventura per ritrovare tutti i frammenti della sacra pietra Rave e cambiare il destino del mondo, fino ai limiti dello spazio cosmico, dove Shiki e i suoi compagni di Edens Zero navigano tra stelle e avventure: è così che Hiro Mashima guida i suoi lettori attraverso un vasto universo creativo fatto di pura azione e profonda emotività. La sua arte è riuscita a catturare l’essenza stessa dell’avventura e dei legami umani, incantando gli appassionati di tutto il mondo. È un mangaka molto attivo che, attualmente, sta portando avanti tre opere contemporaneamente.





A 25 anni dal suo esordio, sta stabilendo il grande record fra i fumettisti giapponesi di non aver mai interrotto la serializzazione delle sue opere con periodi di pausa. Dal 31 ottobre anche i fan italiani potranno scoprire come i suoi personaggi più amati in assoluto interagiscono tra di loro grazie a Mashima Hero’s, il brillante crossover scritto e illustrato dal sensei in persona ed edito da Star Comics. Un’occasione unica che porta il maestro Mashima per la prima volta in Italia, ospite d’eccezione a Lucca Comics & Games 2023 e protagonista di eventi e firmacopie in programma dal 1° al 4 novembre.



Mashima Hero’s è una congiunzione epica tra i tre universi più celebri dell’autore: Fairy Tail, Rave – The Groove Adventure e Edens Zero. La storia, inedita in Italia, è un’occasione più unica che rara per godersi l’esplosione di risate ed emozioni che Mashima riesce sapientemente a narrare grazie al suo stile grafico unico, immediatamente riconoscibile e profondamente evocativo. Haru, Natsu, Shiki e i loro rispettivi compagni si ritroveranno su True Island a combattere contro un nemico che usa a fini malvagi Oasis, una pietra magica che materializza ciò che l’immaginazione crea. Mashima Hero’s non è solo un'epopea di azione, ma anche un vero omaggio all'ingegnosità narrativa, alla cifra stilistica e alla profonda passione del mangaka.







Sarà un'esperienza davvero indimenticabile per tutti i suoi fan, che potranno ripercorrere i passi più importanti della storia di Hiro Mashima anche grazie alle tantissime novità editoriali che Star Comics dedica al maestro. A cominciare da una rinnovata edizione di Rave – The Groove Adventure, la prima opera che ha catapultato il mangaka subito sotto i riflettori: i veri appassionati non potranno farsi scappare la variant cover a tiratura limitata del primo numero della serie. E non solo, allo stand Star Comics (Piazzale Vittorio Emanuele) sarà disponibile anche la variant cover del primo volume di Fairy Tail, uno dei manga più iconici degli anni 2000 che vanta un record di vendite di oltre 72 milioni di copie. Per la serie più recente infine, Edens Zero, una variant cover del numero 1 e uno Starter Pack perfetto per i nuovi lettori con i primi quattro volumi, l’ideale per immergersi nell’ultimo tour de force fantascientifico del sensei. Le tre nuove variant cover edition dei volumi 1 compongono un’unica grande illustrazione, disegnata dal sensei Mashima appositamente per l’Italia.



Le sessioni di firmacopie con Hiro Mashima sono in programma dall’1 al 4 novembre in Piazza Star Comics: per partecipare, i numerossimi fan non dovranno far altro che seguire tutte le indicazioni sul sito ufficiale Starcomics. Il maestro disegnerà uno sketch esclusivo e firmerà un autografo su uno shikishi fornito appositamente. L’evento da non perdere, invece, è fissato per venerdì 3 dalle 15:00 alle 16:00 al Teatro del Giglio.





Qui Mashima guiderà il pubblico in un viaggio affascinante tra le pieghe della sua straordinaria carriera artistica, svelando i segreti e le ispirazioni dietro alle sue opere memorabili. E non è tutto: sabato 4 novembre, dalle 10:00 alle 10:45, l'Auditorium San Francesco diventerà il palcoscenico dove gli amanti della nona arte avranno il privilegio di ammirare, quasi come in un rito, le mani del sensei trasformare un’idea in arte sulla tavoletta grafica, dando vita a meravigliose illustrazioni. Il momento clou arriva negli ultimi 15 minuti, quando Mashima si dedicherà alla realizzazione di tre preziosi shikishi che poi verranno omaggiati a tre fortunatissimi fan scelti dal maestro.



Altre News per: hiromashimaluccacomicsgames2023