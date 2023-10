Promozione aziendale nella stagione invernale: marketing come se piovesse

Scegliere gli ombrelli personalizzati in vista della stagione invernale per la distribuzione di gadget aziendali è senza dubbio una buona idea in termini di marketing. Sul mercato si possono trovare sia modelli classici che prodotti pieghevoli, ed è importante conoscere i pregi e le caratteristiche delle principali proposte. Una gamma davvero ampia e variegata di modelli fra i quali è possibile scegliere, inclusi gli ombrelli dotati di bottone o di apertura manuale. Anche il manico può avere caratteristiche variabili, per esempio essendo dritto o ricurvo.

Guida alla scelta

Per capire quale sia la tipologia di ombrello che conviene privilegiare, una buona idea è quella di effettuare una riflessione sul target a cui ci si vuol rivolgere, in modo da provare a intuire quale prodotto potrebbe essere più apprezzato. In generale, gli ombrelli personalizzati costituiscono a tutti gli effetti degli strumenti di comunicazione e di marketing: essi possono essere customizzati con i colori dell’azienda, ma anche con una frase, con un logo o semplicemente con il naming. Quel che è certo è che, in ogni caso, il marchio può essere portato in giro, il che permette di rafforzare la brand identity.

Un regalo di successo: gli ombrelli pieghevoli

Nel novero delle tipologie di ombrelli che è possibile utilizzare con l’obiettivo di promuovere un’azienda ci sono quelli pieghevoli. La versatilità è la loro caratteristica più importante, vista la loro capacità di proteggere dalle intemperie pur garantendo al tempo stesso le performance migliori a livello di compattezza, di maneggevolezza e di leggerezza. Si tratta di ombrelli che tipicamente si portano nello zaino, ma che possono essere tenuti anche in mano o custoditi nella borsa per mezzo di un piccolo laccio dedicato. Il fatto di avere un ingombro minimo è una peculiarità decisamente apprezzabile, sinonimo di grande comodità. Nella maggior parte dei casi gli ombrelli pieghevoli vengono messi all’interno di una custodia, che consente di proteggerli nel momento in cui essi non vengono usati. La custodia stessa, a sua volta, si presta a essere valorizzata con i contatti o con il logo dell’attività da pubblicizzare.

Gli ombrelli più tradizionali

Come si può facilmente intuire, esistono tante strade che è possibile percorrere per pubblicizzare la propria attività attraverso gli ombrelli. Se si reputa che i modelli pieghevoli non siano adatti per il tipo di obiettivo che ci si propone di perseguire, nulla vieta di puntare sugli ombrelli classici, di dimensioni più grandi, che si possono aprire in maniera manuale o in modalità automatica. Si tratta di ombrelli che occupano una quantità di spazio maggiore rispetto ai modelli che si piegano e stanno all’interno di una custodia; l’aspetto positivo è che sono più grandi, e quindi proteggono di più, oltre a rivelarsi più resistenti. In generale sono ombrelli che hanno un costo un po’ più elevato: ecco, quindi, che si rende necessario effettuare una valutazione accurata anche tenendo conto del budget che si ha a disposizione. Funzionali e al contempo eleganti, gli ombrelli classici esistono in colori diversi, che possono essere valorizzati, appunto, attraverso la stampa del logo aziendale.

Le caratteristiche degli ombrelli antivento

Per gli ombrelli su misura si può prendere in considerazione anche la caratteristica della struttura antivento. Si tratta di una soluzione che si rivela alquanto vantaggiosa, in modo particolare per quei giorni dell’anno in cui i temporali si susseguono senza soluzione di continuità. Sicuri e ovviamente robusti, gli ombrelli antivento sono spesso contraddistinti da un design raffinato e moderno, tipicamente con asta in metallo e stecche in fibra di vetro. In linea di massima, un altro materiale adatto agli ombrelli personalizzati è il poliestere, che garantisce un vero e proprio scudo rispetto alla pioggia, ed è sinonimo di longevità e leggerezza.

Le proposte di Gadgethaus

Gadgethaus è l’azienda a cui rivolgersi quando si è alla ricerca di gadget personalizzati che siano in grado di coniugare elevati standard di qualità e un design unico. Si tratta di una realtà nuova nel settore, una presenza esclusiva nel mercato del nostro Paese; tutti i prodotti presenti in catalogo sono di qualità molto elevata, anche perché certificati, e vengono consegnati in tempi veloci. La sostenibilità ambientale è il loro tratto peculiare: un altro aspetto molto importante.

