Lampada Bambù con ricarica telefonica e speaker Recensione

Oggi vi parlo di unae grano con altoparlante e ricarica wireless realizzata da Explore Scientific. Per chi non la conoscesse,, è un'azienda statunitense fondata nel 2008 che realizza e commercializza telescopi, cannocchiali, binocoli, microscopi ed accessori per l'astronomia come oculari, filtri, adattatori ma anche montature. Da oggi costruisce anche lampade.

La BLC2001 Lampada Bambù con ricarica telefonica e speakerè realizzata in vero bambù e materiali rinnovabili, quindi totalmente ecosostenibile. Essa, oltre che a una lampadina, ha uno speaker integrato e una base con ricarica wireless per telefoni. La lampada ha un design minimalista che si adatta a qualsiasi stile di arredamento domestico e di ufficio.

L'può riprodurre fino a 5 ore per carica, mentre la luce è direzionabile grazie all'asta flessibile. Grazie alsi potrà scegliere il colore della luce tra caldo, freddo e luce naturale e diversi livelli di luminosità. Laè alimentata da un cavodi tipo C ed è possibile colegarla a una vastagamma di dispositivi.

La qualità del suono è buona, con bassi "profondi" e alti chiari. L'altoparlante produce un suono chiaro e potente, anche a volumi elevati. Il volume è regolabile, quindi è possibile adattarlo alle proprie esigenze. La lampada ha anche un microfono incorporato che la rende ideale per le chiamate telefoniche in vivavoce. Perfetta sia per l'ufficio che per la casa. La funzione di ricarica wireless è molto pratica e veloce; basta posizionare un telefono compatibile sulla parte superiore della lampada per ricaricarlo senza fili.



Conclusione

Voto 8/10

Design elegante e moderno

Materiali sostenibili

Qualità del suono buona

Funzione di ricarica wireless

Prezzo leggermente superiore alla media

In generale la BLC2001 Lampada Bambù con ricarica telefonica e speaker è un prodotto ben costruito e per quello che offre ha un buon rapporto. Tutti hanno una lampada sul proprio comodino quindi meglio se, oltre la pluce, dotata anche di speaker e ricaricaLampada a LED in vero bambù e granoAltoparlante BluetoothTM, riproduzione fino a 5 ore per caricaBluetooth: V5.0Collo flessibile per regolare la direzione della luce a 360 gradiRicarica wireless, potenza 10WControllo tattileLuminosità e colore della luce regolabili (3000K–7000K): bianco caldo, freddo e naturaleAlimentato tramite cavo USB di tipo CL120 x A320 x P120 mm

