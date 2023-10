Viviana Guglielmi : Chi è la giornalista nel fuorionda di Giambruno?

Viviana Guglielmi, una affermata giornalista delle reti Mediaset, ha iniziato la sua carriera concentrando la sua attenzione nel mondo dello sport. Nel corso dei suoi primi passi professionali, dichiarava di ispirarsi al giornalista Candido Cannavò, riconosciuto per il suo stile equilibrato e mai eccessivo.

Tuttavia, la sua tranquilla carriera è stata improvvisamente turbata quando è stata coinvolta in un imbarazzante episodio fuori onda durante la trasmissione di Andrea Giambruno, intitolata "Diario del giorno" su Rete 4. Quest'ultimo, già al centro di critiche per scivoloni televisivi precedenti, è stato nuovamente oggetto di polemiche a causa di un comportamento inappropriato immortalato in un dietro le quinte.

Nel tentativo di approcciarsi a Viviana Guglielmi, Giambruno è stato catturato dalle telecamere di "Striscia La Notizia". Tuttavia, la giornalista, con dignità e indifferenza, ha ignorato gli avanzamenti non ricambiati del suo collega, dimostrando di non essere interessata alla situazione imbarazzante.

Chi è Viviana Guglielmi

Per capire meglio chi è Viviana Guglielmi, è importante notare che è nata nel 1977 a Sanremo, ma ha trascorso la sua infanzia nel bergamasco. Laureatasi in Scienze della Comunicazione, è iscritta all'Albo dei giornalisti della Lombardia dal giugno 2009. Il suo percorso nel giornalismo televisivo l'ha vista occuparsi di sport e intrattenimento, conducendo programmi come "Azzurro Italia" su Antennatre e "Happy Hour" su Tele Lombardia. Ha anche contribuito a diverse testate, tra cui Il Giornale e la rivista Style, e ha fatto parte di diverse redazioni, da Inter Channel a Gazzetta TV e Tgcom24.

Il comportamento poco professionale di Andrea Giambruno durante il fuori onda ha suscitato scalpore, ma Viviana Guglielmi ha dimostrato di mantenere la sua professionalità e di non farsi coinvolgere in situazioni imbarazzanti.

