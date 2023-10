L'invocazione ha inizio! Affronta le tue paure in Infestazione , attivo dal 17 ottobre in Call of Duty Warzone e Modern Warfare 2.

La Bocca dell'inferno è spalancata, creature ultraterrene invadono il mondo e un terrore strisciante si aggira alla ricerca di anime, infettando Al Mazrah e aleggiando sui canali rosso sangue di Vondel!

Preparati ad affrontare l'" Operazione Nightmare " per respingere questa orripilante minaccia!

