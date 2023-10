Contraffazione del numero di telaio: come individuare ed evitare questa truffa sulle auto usate

Se stai pensando di acquistare un'auto usata, è indispensabile fare attenzione a una truffa abbastanza diffusa che riguarda la contraffazione del numero di telaio. Questa pratica fraudolenta può portare a gravi conseguenze, innanzitutto finanziarie, ma anche legali, per gli acquirenti inconsapevoli.

Quando compri un’auto usata, prima di buttarti a capofitto sull’occasione di turno è sempre bene fare una serie di valutazioni e controlli che attestino la validità del veicolo che vai ad acquistare. Solo per fare alcuni esempi, è bene verificare tutta la documentazione e la coerenza tra età e chilometraggio del mezzo, fare un drive test per sentire in prima persona le sensazioni che ti suscita alla guida, farla guardare da un’officina di fiducia per una valutazione rapida.

Inoltre, è fondamentale effettuare una verifica completa dello storico del veicolo. Questo controllo fornisce informazioni cruciali, come la presenza di incidenti significativi, la conformità alle revisioni e una serie di altri dettagli utili per prendere una decisione ponderata.

Per semplificare questa procedura, puoi fare affidamento sul potente strumento di decodifica VIN disponibile su www.carvertical.com/it/decoder-vin. Questo sistema ti consente di ottenere immediatamente la cronologia completa dell'auto, utilizzando il suo numero VIN (Vehicle Identification Number o Numero di Identificazione del Veicolo), comunemente noto come numero di telaio.

Grazie a questo strumento efficace, avrai accesso istantaneo a informazioni fondamentali sulla storia dell'auto che stai valutando di acquistare. Non sottovalutare l'importanza di una verifica accurata: ti aiuterà a prendere una decisione informata e a evitare spiacevoli sorprese in futuro.

Fatto questo passaggio, in questo articolo esploreremo il fenomeno della contraffazione del numero di telaio per fornirti le informazioni necessarie su come individuare ed evitare questa truffa con consigli utili per proteggerti.

Cos'è la contraffazione del numero di telaio?

Secondo le disposizioni di legge, ogni veicolo deve essere identificabile fin dal momento della sua uscita dalla fabbrica. Questo viene realizzato attraverso il metodo della punzonatura d’ufficio del numero di telaio, che prevede l'applicazione di una targhetta di identificazione su diverse parti del telaio in modo visibile.

Questa pratica, nota anche come clonazione del VIN, è la truffa con cui viene modificato il numero di telaio, generalmente quello di un’auto rubata o danneggiata, utilizzando quello di un altro veicolo in circolo in un’altra parte d’Italia o d’Europa, con l’obiettivo di nasconderne l'identità reale e rendendo difficile per gli acquirenti scoprire la sua storia e le condizione effettive del veicolo truffaldino.

Il numero di telaio può essere contraffatto con metodi differenti, ad esempio martellando o ripunzonando quello esistente, magari nei caratteri modificabili più facilmente, oppure sostituendo la targhetta con una di un’auto in rottamazione.

Come individuare la contraffazione del numero di telaio?

Individuare la contraffazione del numero di telaio può risultare complicato, ma ci sono alcune precauzioni che puoi prendere per ridurre il rischio di cadere vittima di questa truffa. Ecco alcuni suggerimenti utili:

Fai una ricerca sul sito del Ministero dell’Interno: utilizza questo strumento che individua veicoli e targhe rubate o smarrite, questo è data base consente la ricerca per targa o per telaio di automobili o di motoveicoli rubati.

Fai attenzione ai prezzi troppo bassi: se l'offerta sembra troppo buona per essere vera, potrebbe esserci qualcosa che non quadra. Prezzi eccessivamente bassi rispetto al valore di mercato potrebbero essere un segnale di un'auto contraffatta.

Verifica la corrispondenza dei documenti: controlla attentamente che il numero di telaio riportato sulla carta di circolazione, sul libretto di manutenzione e su altri documenti corrisponda esattamente a quello visualizzato sull'auto. Discrepanze o incongruenze potrebbero essere segnali di contraffazione.

Valuta l'aspetto dell'auto: presta attenzione a eventuali segni di manipolazione o applicazione di etichette con il numero di telaio. Se noti segni di alterazione, come vernice fresca o numeri poco leggibili, potrebbe esserci un tentativo di nascondere qualcosa.

