Le novità di Minecraft Live 2023

Ieri, Mojang Studios ha ospitato il Minecraft Live, l’evento annuale che coinvolge la community di Minecraft e durante la quale vengono rivelate le ultime novità del franchise di Minecraft, tra le quali:

· Il nuovo DLC di Star Wars: Path of the Jedi.Un teaser trailer ha rivelato il nuovo DLC Star Wars: Path of the Jedi, in arrivo il 7 novembre sul Minecraft Marketplace. Il trailer racconta l'avventura dei giocatori che passano da padawan a cavaliere Jedi e mostra una serie di caratteristiche di gioco, tra cui il combattimento con la spada laser e l'uso dei poteri della Forza.

· Il DLC Planet Earth III di Minecraft Education e BBC Earth.In concomitanza con il lancio della nuova serie televisiva Planet Earth III, che andrà in onda a livello mondiale il prossimo autunno, Minecraft Education ha annunciato un nuovo DLC ispirato alla serie, in arrivo su Minecraft Education e Minecraft Marketplace nel 2024. Sulla scia del recente DLC Frozen Planet II, il DLC Planet Earth III continuerà a far immergere i giocatori nelle meraviglie del mondo naturale spingendo il messaggio che in natura tutto è collegato ed è quindi importante prendersi cura del pianeta in modo che, a sua volta, il pianeta possa prendersi cura di noi.

· Aggiornamenti di Minecraft Legends. Durante l’evento Craig Leigh, Principal Design Director diMinecraft Legends ha presentato le modifiche richieste dalla community perMinecraft Legends dal lancio del gioco nell'aprile 2023, tra cui: la possibilità di accarezzare gli animali, la campagna personalizzata e le modalità PVP, i controlli e l'interfaccia utente visualizzati sullo schermo, i pilastri di luce per i waypoint e il miglioramento della ricerca dei percorsi. Il team ha annunciato le ultime Lost Legends perMinecraft Legends, tra cui "Creeper Clash", giusto in tempo per Halloween il 19 ottobre, e "Snow vs Snout" a dicembre. Il team ha inoltre presentato nuove funzionalità in arrivo con l'aggiornamento di dicembre, tra cui: rane, nuova unità e struttura piglin e nuovi alleati stregoni che lanceranno pozioni.

· Annunciata la celebrazione del 15° anniversario. Lydia Winters di Mojang ha annunciato che il 2024 sarà l’anno della celebrazione del 15° anniversario di Minecraft e ha anticipato i piani più interessanti per l'anno a venire.

· Il vincitore del Mob Vote 2023. La community di Minecraft si è espressa e ha scelto l'Armadillo come nuovo mob aggiunto a Minecraft nel prossimo aggiornamento!

· Minecraft Vanilla Update 1.21. Agnes Larsson e Jens Bergensten hanno rivelato le seguenti novità in arrivo per Minecraft a metà del 2024:

o Il Crafter. Per la prima volta, arriva il crafting automatico su Minecraft. Una nuova funzione che sarà particolarmente interessante per gli ingegneri della pietra rossa, ma il Crafter include anche un'interfaccia intuitiva unica per aiutare i giocatori che non conoscono la pietra rossa a capirne il funzionamento. Questa interfaccia intuitiva introduce slot disattivabili nella griglia di crafting: se uno slot vuoto viene cliccato con una mano vuota, lo slot viene disattivato. Se si clicca su uno slot disabilitato, questo viene abilitato per definire la ricetta di crafting.

o Trial Chamber. Generata da strutture sotterranee, la nuova Trial Chamber presenta una sfida unica (compreso un nuovo mob ostile) che i giocatori dovranno superare. La Trial Chamber viene generata utilizzando nuovi block set di rame, block set di tufo e lampadine di rame.

o Copper Bulb. I nuovi blocchi che emettono luce sono fatti di rame e, come gli altri blocchi di rame, possono ossidarsi col tempo, essere incerati e raschiati con un'ascia. Il livello di luce emesso dipende dallo stadio di ossidazione: più è ossidato, più diventa meno luminoso.

o Trial Spawner. A differenza dei mob spawner standard, questo nuovo tipo di spawner, dopo aver generato un determinato numero di mob non ne genera altri per un periodo prolungato. Inoltre, lo spawner ricompensa i giocatori espellendo il suo bottino. I Trial Spawner regoleranno alcuni dei loro parametri in modo dinamico in base al numero di giocatori presenti nelle vicinanze.

o The Breeze. The Breeze, l'ultimo mob ostile aggiunto a Minecraft, si trova nelle Combat Trial Chambers, una sfida per i giocatori che affrontano le camere. The Breeze si muove saltando e spara proiettili di energia eolica che esplodono all'impatto, come le Blaze sparano palle di fuoco. Se entra in collisione con un giocatore o un'entità, esplode immediatamente. Queste esplosioni coprono un raggio di qualche blocco cubico, infliggono una piccola quantità di danni e fanno indietreggiare tutte le entità nell'area. Hanno una nuova particella che indica cosa sta accadendo, differenziandola da una tipica esplosione di danni.

o Esibizione a sorpresa di Alec Benjamin: Alec Benjamin, fan di Minecraft e autore di canzoni, ha sorpreso la community di Minecraft con una "versione Minecraft" della sua canzone di successo mondiale "Let Me Down Slowly" alla fine del broadcast.

