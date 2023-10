INTEL i processori desktop di 14esima generazione

Intel presenta la famiglia di processori Intel Core per desktop

di quattordicesima generazione dedicata agli appassionati

I nuovi processori offrono le frequenze più veloci al mondo,

la migliore esperienza su PC desktop per gli appassionati

e un overclocking senza pari per prestazioni incredibili

La notizia: Intel presenta oggi la nuova famiglia di processori Intel Core di quattordicesima generazione per desktop, con il lancio di Intel Core i9-14900K. Quest’ultima generazione comprende sei nuovi processori per desktop fin dal lancio, con un massimo di 24 core e 32 thread e fino a 6GHz di frequenza di serie. Inoltre, Intel Core i7-14700K offre 20 core e 28 thread grazie all’aggiunta di quattro Efficient core (E-core) rispetto alla generazione precedente. In aggiunta, la Extreme Tuning Utility (XTU) di Intel presenta la nuova funzione AI Assist, che abilita l’overclocking one-click guidato da AI su processori selezionati1.

“Fin dall'introduzione della propria architettura ibrida ad alte prestazioni, Intel ha costantemente alzato il livello delle prestazioni dei processori per desktop. Con i processori Intel Core di quattordicesima generazione, dimostriamo ancora una volta perché gli appassionati si rivolgono a Intel per la migliore esperienza desktop disponibile oggi sul mercato”.

— Roger Chandler, vice president e general manager, Enthusiast PC and Workstation, Client Computing Group di Intel





Perché è importante: Il ruolo della CPU nel gaming e nella creazione di contenuti non è mai stato così importante. I processori desktop Intel Core di quattordicesima generazione, basati sull'avanzata architettura ibrida di Intel, offrono agli appassionati di PC le prestazioni di calcolo di cui hanno bisogno senza impattare sul flusso di lavoro2.

Al vertice dello stack di processori desktop Intel Core di quattordicesima generazione troviamo l'i9-14900K, il processore desktop più veloce al mondo, con velocità di 6 GHz di serie, che offre ai gamer il vantaggio di cui hanno bisogno per rimanere al top3. Inoltre, con il 25% di core in più nell'i7-14700K, i creatori di contenuti potranno godere di prestazioni significativamente superiori per i loro carichi di lavoro multi-thread. Combinati con la migliore esperienza di overclocking al mondo e con la compatibilità con le motherboard serie 600/700, i processori desktop Intel Core di quattordicesima generazione offrono la potenza di calcolo e le prestazioni richieste dagli appassionati4.

La migliore esperienza desktop al mondo: Con velocità di clock più elevate in tutto lo stack di processori, con i 6 GHz dell'i9-14900K di punta, la famiglia di processori desktop Intel Core di quattordicesima generazione offre la migliore esperienza desktop al mondo per gli appassionati5.

L’avanzata architettura ibrida di Intel offre sempre le prestazioni che gli appassionati si aspettano nei loro flussi di lavoro quotidiani:

La piattaforma gaming definitiva: I processori Intel Core di quattordicesima generazione sono alla base di un’esperienza di gaming immersiva con prestazioni fino al 23% superiori rispetto ai migliori processori della concorrenza, mentre nuove funzionalità specifiche per il gaming come Intel® Application Optimization (APO) assicurano l’application threading migliore di sempre in congiunzione con l’attuale a programmazione degli application thread Intel® Thread Director6,7.

Leadership costante nell’overclocking: I processori sbloccati Intel Core di quattordicesima generazione continuano a offrire un’esperienza di overclocking senza paragoni per tutti, esperti e principianti2. I processori desktop sbloccati di ultima generazione comprendono ora la nuova funzione Intel® XTU AI Assist per l’overclocking guidato da AI, oltre che il supporto di velocità DDR5 XMP ben oltre gli 8.000 megatransfer/secondo (MT/S).

Connettività al top della categoria: La nuova famiglia di processori desktop di Intel offre il supporto integrato di Wi-Fi 6/6E e Bluetooth® 5.3, oltre al supporto dedicato delle nuove tecnologie wireless Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4. Inoltre, i nuovi processori sopportano la connettività cablata Thunderbolt™ 4 Thunderbolt 5, di prossima introduzione con un’ampiezza di banda bidirezionale fino a 80 Gbps8.

Compatibilità con I chipset serie 600/700: I processori di quattordicesima generazione rimangono compatibili con i chipset Intel serie 600 e 700, offrendo agli appassionati la capacità di potenziare con semplicità i loro sistemi esistenti e godere delle massime prestazioni di gaming e creazione di contenuti.

Disponibilità: I processori desktop Intel Core di quattordicesima generazione saranno disponibili in commercio e attraverso i partner OEM a partire dal 17 ottobre 2023.

Altre News per: intelprocessoridesktop14esimagenerazione