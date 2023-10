Evento aziendale: gli step imprescindibili per avere successo

Fare marketing e comunicazione sul web è fondamentale per le aziende al giorno d’oggi. Attenzione, però: questo non vuol dire trascurare strumenti che non hanno nulla di digitale, ma permettono comunque di apprezzare diversi vantaggi. Uno di questi è l’evento.

Gli eventi aziendali sono cambiati molto negli ultimi anni: la pandemia ha permesso di apprezzare una fortissima contaminazione con il digitale. A non essere andati incontro a mutamento, però, sono alcuni step imprescindibili da considerare per avere successo. Di cosa si parla di preciso? Vediamolo nelle prossime righe.

Focus sull’obiettivo

Un evento aziendale non deve essere fine a sé stesso: bisogna, in fase di organizzazione, centrare bene l’obiettivo. Si ha intenzione di incrementare la brand awareness generale? Si mira, invece, a creare aspettativa in merito al lancio di un prodotto? Rispondere a queste domande è cruciale e fa la differenza anche dal punto di vista dell’allestimento dello stand.

Cosa donare ai visitatori

L’evento è un prodigioso strumento di marketing. Attraverso i gadget personalizzati da donare alle persone che visiteranno lo stand, infatti, è possibile far conoscere in maniera capillare il nome dell’azienda.

Prima della data fatidica, i gadget vanno scelti con attenzione. Bisogna, per esempio, riflettere sui valori aziendali. Se si pone molta attenzione alla sostenibilità e, magari, si è scelto di instaurare partnership con associazioni che si occupano di riforestazione o di incentivare il riciclo, non ha senso scegliere un gadget di plastica.

Altrettanto importante è guardare ai trend del momento per quanto riguarda la moda. Diversi anni fa ormai, diversi stilisti hanno messo al centro delle proprie collezioni la shopper, trasformandola, nella sua semplicità, in un accessorio di tendenza.

Da non dimenticare, in tutto questo, è l’importanza di rivolgersi a fornitori di qualità per la customizzazione. A prescindere dalle dimensioni del prodotto, è cruciale che il logo sia in risoluzione ottimale e sia distinguibile.

Scelta mirata della location

Un altro segreto semplice ma capace di fare la differenza quando si parla di organizzazione di successo di eventi aziendali è la scelta della location. Nel momento in cui si riflette in merito, è necessario ragionare in due step. Il primo riguarda aspetti come la raggiungibilità sia con l’auto privata, sia con i mezzi pubblici. Il secondo, invece, la vicinanza con luoghi che possono essere interessanti per il proprio target.

Un evento in centro a Milano dedicato a un target legato al mondo del lusso può, per esempio, essere organizzato in un hotel o in una sala polifunzionale a poca distanza dal quadrilatero della moda, così da permettere ai visitatori, prima o dopo il giro per gli stand o l’ascolto di uno speech, di fare shopping.

La comunicazione

Uno degli aspetti in cui si può vedere di più la contaminazione tra online e offline quando si parla di eventi è la comunicazione. Quest’ultima, ormai da tempo, non può prescindere dai social. In fase di progettazione dell’evento, bisogna studiarla facendo attenzione a diverse cose. Prima di tutto, è il caso di ideare un hashtag, così da riuscire sia a misurare la portata degli user generated content, sia a dare modo a chi non può essere presente di riuscire comunque a seguire.

Organizzazione interna

Un aspetto sul quale è cruciale soffermarsi quando si parla di eventi di successo riguarda l’organizzazione interna aziendale. Essenziale è dedicare un team specifico al progetto e assicurarsi che sia adeguatamente formato.

Non ha senso, per esempio, delegare la comunicazione a chi non sa da dove cominciare quando si parla di creazione di un report social.

