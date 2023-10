Roman Ziemian: Una Storia di Motivazione, Determinazione e Passione per la Musica e il Motorsport

Un Viaggio di Doppia Passione: Scopriamo le Origini dell'Affetto di Roman Ziemian per la Musica e il Motorsport

Nel mondo dell'automobilismo ad alta velocità e nell'affascinante armonia della musica, spicca un nome luminoso grazie alla sua dedizione incrollabile, determinazione implacabile e cuore che si accorda perfettamente con entrambi. Vi presentiamo Roman Ziemian, una figura straordinaria che ha sapientemente fuso il suo amore per la musica e il motorsport in una sinfonia di successo e ispirazione.

La straordinaria storia di Roman Ziemian è una testimonianza della sua dedizione indomita sia alla musica che al motorsport. Originario di Jelenia Góra, in Polonia, ha intrapreso inizialmente un percorso musicale, conseguendo il diploma presso la Scuola di Musica di Jelenia Góra. Nonostante il suo talento e l'amore per la musica, Roman alla fine ha optato per una carriera nel mondo degli affari, preferendola a una carriera da virtuoso. Tuttavia, la sua passione per la musica è sempre rimasta radicata nel suo essere.

Su Instagram, Ziemian dichiara: "L'amore per la musica è sempre stato parte di me. Mi sono laureato alla scuola di musica, anche se ho scelto il percorso aziendale invece di inseguire una carriera da virtuoso."

Dalla Scuola di Musica al Gran Premio: La Ricerca dell'Eccellenza di Roman

La ricerca dell'eccellenza di Roman Ziemian non si è esaurita con la sua formazione musicale. A soli 19 anni, ha lasciato la sua Polonia natale per perseguire i suoi sogni nel campo della musica, del motorsport e del suo profondo amore per i bambini. In Germania, ha intrapreso una straordinaria carriera, collaborando con prestigiose aziende come BASF, SIEMENS, RAIFAISEN Bank, Skanska e HEILT + Woerner. Nel corso della sua esperienza come CEO e Presidente di aziende europee, Roman ha acquisito preziose competenze nella gestione di team eterogenei, composti da individui di diverse nazionalità e culture.

Parallelamente, Roman ha abbracciato con entusiasmo l'emozione del motorsport. Ha gareggiato in vari eventi automobilistici in Europa, conducendo vetture di Formula 1 e GT alla vittoria. Nel 2018, ha fondato il team di motorsport Racing and F1 Cooperation, partecipando a rinomate competizioni come il Lamborghini Super Trofeo e la GT4 European Series.

Un Tributo alla Musica: Salvaguardare l'Eredità Musicale della Polonia dall'Oblio

Nonostante i suoi successi nel mondo aziendale e nel motorsport, l'amore di Roman Ziemian per la musica è rimasto intatto. Ha intrapreso una missione per preservare il patrimonio musicale della Polonia, riportando nell'homeland l'ultima viola Stradivari originale, realizzata con cura nel 1685. Durante la Seconda Guerra Mondiale, tutte le copie originali delle viole Stradivari create dal leggendario artigiano italiano Antonio Stradivari andarono perdute. La dedizione di Roman ha portato alla mostra della Stradivari presso il Castello Reale di Varsavia, offrendo al pubblico l'opportunità di ammirarne la bellezza.

Inoltre, Roman ha intrapreso il laborioso compito di restaurare l'unica viola Stradivari originale rimasta e ha generosamente fornito una custodia protettiva per preservare questo inestimabile tesoro musicale. Le sue azioni rappresentano un commovente tributo ai suoi genitori e al suo insegnante di musica, riconoscendo il loro costante sostegno e la guida fornita lungo il suo percorso. La straordinaria viola Stradivari di Roman è un simbolo del suo impegno nel condividere l'incanto della musica con il mondo, anziché relegarla a raccogliere polvere in una vetrina da collezione.

