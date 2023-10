IL GRINCH: AVVENTURE NATALIZIE È ORA DISPONIBILE

Bandai Namco Europe insieme a Outright Games, il celebre editore di prodotti d'intrattenimento interattivi per famiglie, e Dr. Seuss Enterprises, un'importante società d'intrattenimento globale per bambini, sono lieti di annunciare il lancio del giocoIl Grinch: Avventure Natalizie. Basato sull’omonimo racconto natalizio scritto e illustrato dal Dr. Seuss,Il Grinch: Avventure Natalizie offrirà una nuova avventura piena di guai e divertimento nel villaggio di Chinonso. Il gioco è ora disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X|S (solo in versione digitale in Italia) e Steam.

Per il trailer italiano:

https://youtu.be/3tReCgjeBx8

Tra avventure e piattaforme 2D, i fan potranno vestire i panni del Grinch e del suo fedele amico a quattro zampe Max in una modalità in cooperativa locale a 2 giocatori, dove dovranno rubare tutti i regali degli abitanti di Chinonso e rovinare il loro Natale. Mentre attraverseranno i livelli, i giocatori potranno anche raccogliere alcuni pezzi di puzzle e sbloccare nuove abilità che li aiuteranno ad attuare il loro malvagio piano, tra cui un travestimento da Babbo Natale per agire in maniera furtiva e uno snowboard per spostarsi più rapidamente.

Con tre ambientazioni principali da visitare, la grotta del Grinch, la campagna e il villaggio di Chinonso, i fan potranno divertirsi con tutti i personaggi principali e una vivace grafica festiva, ispirata ai disegni originali del Dr. Seuss. Aiuta il Grinch a scoprire il vero significato del Natale e a far diventare il suo cuore di tre taglie più grande.

Il fenomeno del Grinch è iniziato nel 1957 con la pubblicazione del libro originale,Il Grinch! Oggi è uno dei personaggi natalizi più celebrati e amati, che milioni di famiglie associano ai propri festeggiamenti di Natale. All'inizio dell'anno, Dr. Seuss Enterprises e Random House Children's Books hanno pubblicato un seguito del libro originale. Ambientato un anno dopo le vicende che conosciamo, nella nuova storia il Grinch intende vincere la corona di Natale del villaggio di Chinonso creando l'albero di Natale più spettacolare di sempre, ma ancora una volta impara una lezione preziosa sullo spirito del Natale da un vecchio amico. Da allora il marchio ha continuato a espandersi e oggi il tag #grinch ha 9,3 miliardi di visualizzazioni su TikTok e ha generato oltre 15 miliardi di visualizzazioni nel 2022, mentre Il Grinch (il film del 2018) è diventato il principale film di Natale in tutto il mondo.

Stephanie Malham, COO diOutright Games Ltd, ha dichiarato: "È stato un incredibile piacere collaborare con Dr. Seuss Enterprises per portare l'amata storia del Grinch nel mondo dei videogiochi. Offriremo questa fantastica avventura a un'intera nuova generazione di fan ed è stata un'esperienza straordinaria adattare tutti quegli elementi che hanno reso il libro un classico intramontabile in un prodotto d'intrattenimento completamente diverso."

Hernán Castillo, CTO diCasual Brothers Ltd, ha dichiarato: "Il Grinch è un classico racconto di Natale amato da tutti. Nel gioco ne volevamo conservare lo spirito e ci siamo riusciti creando un’avventura di piattaforme a scorrimento orizzontale, un genere molto familiare a giocatori di ogni generazione e livello di abilità."

