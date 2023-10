Fall of the Lich King ora disponibile su Wrath Classic

Le forze combinate dell'Alleanza, dell'Orda e della nuova fazione dell'Ashen Verdict sono ora pronte a travolgere Icecrown Citadel per fare giustizia contro il Lich King Arthas Menethil, principe caduto di Lordaeron. Il nuovo aggiornamento ai contenuti di Wrath Classic, Fall of the Lich King, è ora disponibile!





Diamo un'occhiata a cosa contiene Fall of the Lich King:





Nuova incursione: Icecrown Citadel

Combatti contro Arthas in persona e affronta i suoi alleati più feroci mentre percorri le sale di Icecrown Citadel in questa iconica incursione da 12 boss.

Un cambiamento rispetto alla pubblicazione originale dell'incursione: tutte le ali sono disponibili sin dall'inizio!

Nuove spedizioni

Tre spedizioni forniscono nuove sfide e contenuti della storia prima che i personaggi vadano ad affrontare Arthas ad Icecrown Citadel:

The Forge of Souls

Pit of Saron

Hall of Reflection

Nuova modalità Titan Rune: Defense Protocol Gamma

Giocatori e giocatrici potranno aumentare la difficoltà dell'esperienza nelle spedizioni con il sistema Titan Rune. Defense Protocol Gamma permette ai personaggi di ottenere le ricompense del livello dell' incursione da 10 giocatori precedente.

PvP - Stagione 8

I partecipanti all'arena potranno acquistare l'equipaggiamento della Stagione 7 a un prezzo ridotto per prepararsi alla nuova sfida.

Novità generali

Tra le altre:

Random Dungeon Finder: permette di mettersi in coda automaticamente per formare rapidamente i gruppi (anche per le spedizioni con Titan Rune!)

Quest Helper: i giocatori potranno individuare i committenti delle missioni e i punti d'interesse sulla mappa.

Scheda Collections: cimeli, cavalcature, giocattoli e mascotte avranno una nuova scheda chiamata Collections e ora tutti questi oggetti sono condivisi a livello di account.

