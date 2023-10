Forza Motorsport' corre ora su GeForce NOW

Forza Motorsport (Nuovo lancio su Steam, Xbox e disponibile su PC Game Pass, 12/10) From Space (Nuovo lancio su Xbox, disponibile su PC Game Pass, 12/10) Hotel: A Resort Simulator (Nuovo lancio su Steam, 12/10) Saltsea Chronicles (Nuovo lancio su Steam, 12/10) Star Trek: Infinite (Nuovo lancio su Steam, 12/10) Tribe: Primitive Builder (Nuovo lancio su Steam, 12/10) Lords of the Fallen (Nuovo lancio su Steam ed Epic Games Store, 13/10) Bad North (Xbox, disponibile su Microsoft Store) Call of the Sea (Xbox, disponibile su Microsoft Store For The King (Xbox, disponibile su Microsoft Store) Golf With Your Friends (Xbox, disponibile su PC Game Pass) Metro Simulator 2 (Steam) Moonbreaker (Steam) Narita Boy (Xbox, disponibile su Microsoft Store) Rubber Bandits (Xbox, disponibile su PC Game Pass) Sifu (Xbox, disponibile su Microsoft Store) Star Renegades (Xbox, disponibile su Microsoft Store) Streets of Rogue (Xbox, disponibile su Microsoft Store) Supraland (Xbox, disponibile su Microsoft Store) Supraland Six Inches Under (Epic Games Store) The Surge (Xbox, disponibile su Microsoft Store) Tiny Football (Steam) Yes, Your Grace (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

In occasione di questo GFN Thursday NVIDIA annuncia l’arrivo di Forza Motorsport nel cloud, parte dei 23 nuovi giochi che si aggiungono alla libreria questa settimana. Inoltre, il nuovo router Acer è dotato di impostazioni integrate che consentono agli utenti Ultimate di ottimizzare facilmente ottenendo la migliore esperienza di streaming dal cloud.Nessuna interruzione, nessun limite, nessun downloadL'attesissimo simulatore di corse realistiche Forza Motorsport di Turn 10 Studios sfreccia nel cloud questa settimana: vincete ogni giro in streaming dal cloud con la qualità garantita da GeForce, sia online che contro concorrenti AI. Gli utenti Ultimate possono spingere il pedale dell'acceleratore in 4K a 120 fps.GeForce NOW rende semplice lo streaming di giochi dal cloud: il Predator Connect W6 di Acer, appena lanciato, fa un passo avanti con una semplice opzione QoS che dà priorità al traffico di rete del cloud gaming per massimizzare la velocità. È perfetto da abbinare a un abbonamento Ultimate per gestire costantemente le esigenze di streaming 4K a 120 fps a bassa latenza, guadagnandosi un posto nel programma raccomandato GeForce NOW.Let’s play!Passiamo ora ai giochi che vi terranno impegnati nei prossimi giorni:

