Creative Live! Meet 4K: la webcam definitiva

Creative Technology annuncia oggi Creative Live! Meet 4K, la più recente webcam per videoconferenze con una serie di funzioni intelligenti in grado di offrire un'esperienza virtuale nitida e senza interruzioni. Dotata di un ampio campo visivo grandangolare, zoom digitale regolabile, incredibile risoluzione 4K UHD e un avanzato sensore di immagine CMOS Sony STARVIS IMX415, questa ultima webcam per videoconferenze si configura come lo strumento ideale per gestire riunioni virtuali, le lezioni online ed esplorare persino iniziative creative.

Con una risoluzione 4K UHD supportata dal sensore di immagine CMOS Sony STARVIS IMX415, Creative Live! Meet 4K trasforma le interazioni virtuali in esperienze vivide, ricche di dettagli intricati, colori brillanti e una chiarezza straordinaria. Per completare questa potenza visiva, Creative Live! Meet 4K vanta anche un ampio campo visivo grandangolare, estendendosi fino a 115°, rendendola una scelta eccezionale per ospitare numerosi partecipanti in una sala riunioni o catturare una vasta gamma di contenuti visivi, come presentazioni su lavagna. Inoltre possiede un performante zoom digitale 7X, che consente di concentrarsi su dettagli cruciali senza compromettere la qualità dell'immagine.

Creative Live! Meet 4K non si limita solo ad offrire immagini cristalline; dispone anche di quattro coppie di microfoni ultra-sensibili omnidirezionali, garantendo una cattura audio completa da tutte le direzioni e rendendolo la scelta ideale per registrare o ospitare conferenze in grandi sale riunioni. Il guadagno automatico del microfono, che cattura con precisione le sorgenti sonore anche da distanze considerevoli, assicura che la voce di ogni partecipante sia udibile chiaramente. Inoltre, la webcam per conferenze incorpora altoparlanti da 40 mm con magneti in neodimio per fornire una maggiore chiarezza e profondità audio al fine di migliorare l'esperienza complessiva di comunicazione.

Inoltre è dotata di tecnologia integrata di tracciamento e inquadratura basata su intelligenza artificiale (AI), che segue automaticamente il viso del soggetto grazie alle caratteristiche di riconoscimento facciale dell'IA. Questa tecnologia intelligente fa sì che il soggetto rimanga costantemente al centro del fotogramma, anche quando cambia posizione, fornendo ai partecipanti un'esperienza visiva stabile e priva di problemi. Abbinata ai gesti manuali, gli utenti possono attivare facilmente azioni specifiche semplicemente facendo gesti di fronte a Creative Live! Meet 4K.

Per una maggiore comodità, la webcam per conferenze è dotata anche di un telecomando e di un pulsante di silenziamento del microfono per apportare facilmente rapidi aggiustamenti senza interrompere le conversazioni in corso.

L'uso di Creative Live! Meet 4K è altrettanto semplice, poiché non richiede alcuna installazione aggiuntiva di driver ed è compatibile con tutti i laptop e computer che utilizzano piattaforme Windows e macOS. È possibile inoltre sfruttare il kit SmartComms disponibile tramite l'app Creative per accedere a una serie di funzionalità intelligenti di comunicazione, come VoiceDetect e NoiseClean-Out, per garantire una comunicazione più chiara sempre e ovunque.

Prezzi e Disponibilità

Creative Live! Meet 4K

ha un prezzo di

€ 349,99

ed è disponibile su Creative.com

