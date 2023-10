Incidente Autostrada A1 oggi : tir sbanda e finisce contromano

Nella notte del 12 ottobre 2023, si è verificato un grave incidente sull'autostrada A1, all'altezza di Fidenza. Un tir, viaggiando in direzione Milano, ha abbattuto il guardrail ed è finito in contromano sulla corsia opposta, coinvolgendo sei veicoli intorno alle 4.30 del mattino. Lo scontro è avvenuto nei pressi del chilometro 97, provocando la chiusura di una corsia dell'autostrada e causando lunghe code in entrambe le direzioni.

Il conducente del tir, ferito nell'incidente, è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Sebbene abbia riportato diverse lesioni, le sue condizioni sono considerate stabili. Attualmente, si registrano code di 7 km in direzione Milano e 6 km in direzione Bologna. Autostrade per l'Italia consiglia agli automobilisti diretti a Milano di uscire a Parma per evitare il tratto interessato dall'incidente.

