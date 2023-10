Il brutto periodo di Belen Rodriguez : ecco perchè

Nelle recenti settimane, Belen Rodriguez ha dovuto rinunciare a due ospitate in Rai, citando motivi di salute durante una conversazione con Alessandro Cattelan. Inizialmente considerata una possibile scusa, sembra che la realtà sia ben diversa. L'ex compagno, Fabrizio Corona, ha confermato che la showgirl argentina sta attraversando un periodo difficile e ha bisogno di supporto. In questo contesto, la 38enne avrebbe persino deciso di lasciare Milano.

Il susseguirsi degli eventi è stato descritto come una "telenovela di Belen Rodriguez & family", con la star che, per superare la difficile fase post-rottura con Stefano De Martino e l'addio a Mediaset, si sarebbe trasferita a Brescia presso Elio Lorenzoni, il suo attuale fidanzato, lasciando i figli con i rispettivi padri.

Anche Vanity Fair ha riportato l'indiscrezione, affermando che Belen avrebbe cambiato residenza per ritrovare serenità dopo la fine della relazione con De Martino e l'uscita da Mediaset, dove conduceva Le Iene.

Le dichiarazioni di Fabrizio Corona hanno contribuito a gettare luce sulla situazione, sottolineando la fragilità della Rodriguez e sottolineando la necessità di supporto. Corona ha anche criticato il comportamento di Cattelan, sottolineando che Belen non aveva mentito sulla sua condizione di salute. Mentre difendeva la sua ex compagna, ha affermato che, nonostante la fine della loro relazione, le augura il meglio e crede che abbia tutte le qualità per risollevarsi.

In questo intricato intreccio di cambiamenti e sfide personali, il futuro di Belen Rodriguez rimane incerto, ma sembra che stia cercando nuovi percorsi per ritrovare la serenità.

