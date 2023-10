ATP : Mattia Bellucci, colpi da campione

Nelle prossime due settimane, il ventiduenne Mattia Bellucci, nonostante le pressanti scadenze nella classifica mondiale (un notevole aumento di 185 punti grazie alle vittorie a Saint Tropez e Vilnius lo scorso anno), sembra affrontare con determinazione il secondo turno del challenger a Malaga. In questo torneo dal montepremi di 125 mila euro, Bellucci ha ottenuto un'importante vittoria contro Roberto Carballes Baena, testa di serie numero 2 e 61° nel ranking mondiale, noto per essere stato nella top 50 ATP lo scorso aprile.

Carballes Baena, fresco vincitore del torneo di Siviglia, sembrava diretto verso un'altra vittoria facile dopo aver conquistato il primo set 4-6. Tuttavia, Bellucci ha dimostrato un cambiamento significativo nel suo gioco nell'ultimo mese, come testimoniato dalla sua vittoria nel challenger francese di Cassis a metà settembre. Non si è scoraggiato nemmeno quando si è trovato in svantaggio nel secondo set (1-3), riuscendo a vincere cinque giochi consecutivi e ad aggiudicarsi la partita con uno score finale di 6-3, 6-2.

"Giocare con queste temperature ad ottobre fa un certo effetto", ha commentato Bellucci alla fine dell'incontro. "Dopo una serie di tornei al coperto, ho impiegato del tempo per adattarmi a queste condizioni, ma fortunatamente mi sono ripreso in tempo. Avevo di fronte un ottimo avversario, ma sono in fiducia e, nonostante qualche difficoltà al servizio, ho cercato di mantenere un ritmo elevato e limitare gli errori."

Il prossimo ostacolo nel percorso di Bellucci è il match contro Pablo Carreno Busta, ex numero 10 nel 2017, tornato da appena due settimane all'attività agonistica dopo un periodo di otto mesi di stop dovuto a un grave infortunio al gomito destro. Un confronto che metterà alla prova il recente successo di Bellucci contro un avversario con un passato ancor più prestigioso.

