Copertine Disney Olocausto e 11 settembre : falsi poster di cartoni animati

Scandalo su TikTok: Copertine False Disney Pixar Generano Indignazione Globale. Negli ultimi giorni, alcuni utenti su TikTok hanno creato falsi poster di cartoni animati, incredibilmente simili a quelli della Disney Pixar, utilizzando l'intelligenza artificiale. Queste immagini, apparentemente innocenti, hanno però trasformato momenti tragici della storia umana, come l'Olocausto, l'11 settembre, la tragedia del Bataclan e la fusione del reattore di Chernobyl, in versioni animate.

Tra le creazioni più controverse, spiccano "‘Caust", con un orrido Hitler in versione cartone animato e prigionieri in un campo di concentramento sullo sfondo, e "Twin", che ritrae due aerei a New York City pronti a colpire le Torri Gemelle. Queste false copertine, create con un programma gratuito basato sull'intelligenza artificiale, hanno rapidamente raggiunto milioni di utenti in tutto il mondo, in particolare su TikTok.

Il fenomeno, partito dagli Stati Uniti, ha guadagnato popolarità anche in Europa, scatenando l'indignazione sul social network di Elon Musk, X (ex Twitter). In poche ore, il video con la copertina "'Caust" ha superato i trecentomila mi piace su TikTok, mentre "Twin" ha superato il milione di visualizzazioni.

L'utilizzo estremo dell'intelligenza artificiale in questa maniera ha suscitato reazioni negative su TikTok e altri social network. Molti utenti non hanno notato la differenza con le vere copertine della Disney Pixar, esprimendo sdegno e disapprovazione. Alcuni commenti riflettono preoccupazione riguardo alla possibilità che simili immagini possano essere fraintese come produzioni legittime degli studi Pixar, alimentando un dibattito sulla responsabilità nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale per scopi controversi.

