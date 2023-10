Maria Esposito di Mare Fuori ha un nuovo amore: il magico legame con Jey Lillo. La rinomata attrice di Mare Fuori, Maria Esposito, sembra aver trovato una nuova dolce metà dopo la sua separazione da Antonio Orefice. Secondo le ultime voci provenienti dalla rubrica Chicche di Gossip del Settimanale Chi, la sua attuale fiamma è Jey Lillo, noto illusionista di TikTok. La coppia è stata avvistata insieme ad Ibiza, dove Maria era ospite d'onore di un evento, e sembra che il loro legame sia fiorito da circa un mese.

Le foto condivise sulle storie Instagram di Jey Lillo confermano la loro frequentazione, mostrando il lato affettuoso della loro relazione. Dopo la recente rottura con Antonio Orefice, l'attrice aveva espresso la speranza di poter recuperare il suo precedente rapporto, sottolineando quanto l'amore fosse importante per lei. Tuttavia, sembra che Maria abbia effettivamente voltato pagina, concedendosi ora a una nuova storia d'amore.

Jey Lillo, conosciuto anche come Gennaro Lillo, ha una storia affascinante alle spalle. Dall'appassionato di magia a soli 9 anni, ha intrapreso un percorso autodidatta che lo ha portato a diventare un mago di grande successo. La sua carriera ha preso una svolta notevole nel 2020 quando, per gioco, ha pubblicato il suo primo video di magia su TikTok, raggiungendo un milione di visualizzazioni in meno di 24 ore. Il giovane napoletano è diventato una vera e propria stella, tanto da partecipare l'anno scorso a Tu Si Que Vales, dove ha stupito Rudy Zerbi e la giuria con una magia moderna che ha catturato l'attenzione di tutti.

