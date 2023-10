David Beckham ha un disturbo ossessivo

David Beckham svela le sue manie ossessive in Casa Beckham. Nella docuserie Netflix "Casa Beckham", David Beckham si apre sulla sua lotta con il disturbo ossessivo-compulsivo, condividendo alcune delle sue abitudini ossessive. L'ex calciatore e attuale dirigente sportivo, insieme alla sua famiglia, è il protagonista di questa serie che offre uno sguardo approfondito sulla loro vita quotidiana.

Beckham ha rivelato che pianifica la sua scelta di abiti con una settimana di anticipo e si dedica alle pulizie domestiche in modo estremamente meticoloso. Nel corso della serie, ha condiviso dettagli sul suo disturbo ossessivo-compulsivo, svelando il suo desiderio che ogni dettaglio della sua vita quotidiana combaci in modo preciso.

"Ha quella cosa ossessivo-compulsiva per cui tutto deve combaciare. Se apri il nostro frigorifero, è tutto coordinato su entrambi i lati. Abbiamo tre frigoriferi, in uno c'è il cibo, in un altro l'insalata e nel terzo le bevande. In quello delle bevande, tutto è simmetrico. Se ci sono tre lattine, ne butta via una, perché devono essere in numero pari", ha ammesso Beckham.

Il disturbo ossessivo-compulsivo di Beckham si estende anche alle sue attività quotidiane, come rimettere a nuovo ogni candela in casa, rassetare completamente la cucina per farla sembrare nuova e organizzare scrupolosamente il contenuto dei suoi tre frigoriferi.

"Ho questo disturbo, per cui devo avere tutto in linea retta o tutto in coppia. Metto le mie lattine di Pepsi in frigorifero, ma se ce n'è una di troppo, la sistemo in un altro armadio da qualche parte. Vado in una stanza d'albergo e, prima di potermi rilassare, devo spostare tutti i volantini e tutti i libri e metterli in un cassetto", ha confessato Beckham nella docuserie.

