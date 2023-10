Sophie tradita da Alessandro Basciano? Ci sono tante cose che non sapete

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: La Rottura Ufficiale, Sophie Rompe il Silenzio su Casa Chi. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno ufficialmente messo fine alla loro relazione. L'ombra della crisi che si proiettava sulla coppia nelle settimane precedenti è stata confermata da Sophie stessa, che ha annunciato la fine della loro storia. Nessun matrimonio, solo la fine della convivenza (come aveva mostrato in precedenza con scatoloni e la madre che l'aiutava a sistemarsi nel nuovo appartamento) e la consapevolezza di dover crescere la loro figlia, nata appena cinque mesi fa, insieme ma separati.

Sophie Codegoni ha affrontato nuovamente l'argomento nell'ultima puntata di Casa Chi, lasciando trasparire la sua sofferenza, soprattutto quando è stato toccato il tema dei tradimenti. "Non so bene, è un momento brutto, bruttissimo, ma meno male che lavoriamo, mi svago, ho la mia bambina che mi fa stare bene... Si va avanti. Non è il periodo più bello della mia vita, ma non bisogna permettere a nessuno di toglierti quella magia che regala il lavoro."

Parlando della sua solitudine, Sophie ha aggiunto: "Se sto a casa da sola sto troppo male. Sono andata dal parrucchiere, esco con la bambina."

Tuttavia, il dolore si è fatto evidente nel volto di Sophie e nella sua voce quando ha accennato a situazioni complesse: "Vorrei dire, ma non posso farlo, che non ci sono di mezzo terze persone, ce ne sono e ci sono anche tante cose che non si sanno... Non è facile, ci sono tante cose che non si sanno", ha confessato, con gli occhi bagnati dalle lacrime.

In risposta all'annuncio di Sophie Codegoni, Benjy Costantino, il manager di Basciano, è intervenuto su Instagram: "Abbiate rispetto per un momento così delicato!! Il tempo è galantuomo, sempre...", suggerendo che forse non tutto il peso della fine della relazione è attribuibile ad Alessandro Basciano. Le parole di Costantino sono state seguite da quelle di Beppe Basciano, il padre di Alessandro, che ha chiesto il silenzio: "Da parte di tutti, le polemiche su chi ha ragione o torto non servono. Grazie."

