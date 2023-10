Chiara Andreotti muore a 37 anni : Paralizzata dopo un'operazione

La Tragedia di Chiara Andreotti: Sette Anni di Sofferenza Terminano con la Sua Prematura Morte. È con profondo dolore che accogliamo la triste notizia della scomparsa di Chiara Andreotti, la trentasettenne di Torre del Lago il cui destino è stato segnato da un intervento chirurgico avvenuto nel 2016 a Bologna. Una vita vibrante e piena di speranze è stata interrotta bruscamente da quell'operazione, che l'ha resa tetraplegica, un calvario durato sette lunghi anni.

Chiara, con il suo fisico da ballerina e una vita promettente, ha visto il suo mondo crollare il 17 giugno del 2016, quando un intervento per un'ernia discale ha avuto esiti disastrosi, lasciandola immobile e segnandola per sempre. Il neurochirurgo responsabile dell'operazione, è stato processato per le gravi conseguenze inflitte a Chiara.

Il percorso di sofferenza di Chiara ha visto il peggioramento delle sue condizioni di salute negli ultimi mesi, con numerosi ricoveri in terapia intensiva e cliniche specializzate. Una vita che era iniziata con passioni, sentimenti condivisi con il fidanzato e la gestione di un negozio di abbigliamento a Bologna si è trasformata in una lotta quotidiana.

Il suo tragico destino è stato segnato anche da un incidente stradale nel 2009, che aveva causato lesioni lievi, ma il cui impatto si è fatto sentire nel corso degli anni. Dopo vari controlli e un intervento nel 2015 per una discopatia lombare, Chiara è stata consigliata dal neurochirurgo Fabrizi a sottoporsi a un'artrodesi cervicale nel 2016, operazione che ha portato alla catastrofe.

Oggi, la comunità di Torre del Lago piange la perdita di Chiara Andreotti, una giovane donna che ha lottato con coraggio contro un destino crudele. I funerali saranno celebrati domani pomeriggio alle 15,30 nella chiesa parrocchiale di Torre del Lago, un commosso addio a una vita interrotta troppo presto.

