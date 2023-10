FARMING SIMULATOR @ LAMMA – PRIMA PARTECIPAZIONE AD UN EVENTO IN UK

L’editore e sviluppatore GIANTS Software sarà presente a LAMMA 2024, l’evento di maggiore importanza in UK per l’industria dei macchinari agricoli, che mette in contatto diversi settori con aziende fortemente competitive che offrono tecnologie di altro profilo.

Questo include anche Farming Simulator 22, il gioco di simulazione leader nel genere e riconosciuto a livello internazionale.

PRIMO TORNEO E-SPORT AGRICOLO IN UK

Mentrela quinta stagione della Farming Simulator League (FSL) continua il 17 e 18 novembre all’Agritechnica in Germania, il torneo FSL a LAMMA rappresenta una novità assoluta: per la prima volta in UK, all’interno di un evento che ospita 600 espositori, i 35.000 visitatori attesi avranno l’opportunità di vivere l’esperienza dell’agricoltura virtuale in uno scenario competitivo.

“Il mondo degli esport può essere nuovo per alcuni nella nostra industria, ma noi sappiamo che molti agricoltori sono anche giocatori”, commenta Sarah Whittaker-Smith, Event Director di LAMMA. “Con più di 150 marchi agricoli e nomi importanti di macchinari coinvolti, LAMMA è il luogo perfetto per ospitare il primo evento in UK per la Farming Simulator League, che porta qualcosa di totalmente unico a LAMMA 2024. Non vediamo l’ora di presentare la FSL ad un nuovo pubblico.

LIVE-STREAM E HANDS-ON PER TUTTI

Tutti i visitatori di LAMMA possono giocare Farming Simulator 22 su postazioni di gioco dedicate. Chiunque non possa partecipare di persona potrà seguire il torneo FSL online: tutte le partite saranno trasmesse in streaming suicanali ufficiali di GIANTS in inglese e tedesco.

“Farming Simulator parla di crescita – e con la nostra partecipazione a LAMMA, continuiamo a coltivare la nostra presenza internazionale e piantiamo nuovi semi nel terreno per espandere la Farming Simulator League. Siamo molto contenti e ci aspettiamo di incontrare nuovi agricoltori e giocatori interessati in UK”, dichiara Boris Stefan, Head of Publishing di GIANTS Software.

Farming Simulator

22 è disponibile per

PC, Mac, PlayStation®5 (PS5™), Xbox Series X|S, PlayStation®4 e Xbox One.

La Farming Simulator League si gioca nella modalità Arena all’interno della sezione multiplayer – squadre di tre giocatori si sfidano per un punteggio maggiore nella raccolta del grano, pressatura del fieno e consegna ai centri di raccolta rimanendo all’interno dei 10 minuti di gioco.

