Napoli : Pugnala 20enne alla schiena, arrestato 15enne per tentato omicidio

Arrestato il 15enne autore dell'accoltellamento a Scampia: indagini in corso sul tentato omicidio avvenuto il 3 settembre. Nella notte del 3 settembre scorso, via Monte Rosa a Scampia è stata teatro di un violento episodio: un giovane di 20 anni è stato pugnalato alla spalla nella zona dei baretti. Dopo poco più di un mese, i carabinieri della stazione di Scampia hanno eseguito un arresto, detenendo un quindicenne ritenuto il presunto aggressore.

L'attacco avvenne poco prima della mezzanotte mentre il giovane di 20 anni passeggiava nella movimentata strada della periferia nord di Napoli. Una persona lo raggiunse e lo ferì gravemente alla spalla sinistra con un'arma da punta e taglio. La vittima fu immediatamente trasportata in codice rosso al Pronto Soccorso dell'Ospedale Antonio Cardarelli, dove rimase in osservazione con prognosi riservata, anche se non in pericolo di vita.

Le indagini dei carabinieri della compagnia Stella hanno portato all'arresto del 15enne, eseguito oggi in seguito a una misura cautelare emessa dal Tribunale per i minorenni di Napoli. Il minorenne è fortemente indiziato del reato di tentato omicidio, e secondo le autorità, sembra che avesse già una conoscenza pregressa con la vittima. Le ragioni dietro l'aggressione non sono ancora chiare, ma i militari dell'Arma ipotizzano che possano essere legate a dispute personali avvenute in passato.

