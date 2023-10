Mobile messaging ha un ruolo strategico nelle campagne per il Black Friday

Oggi che questa giornata è diventato una delle occasioni di shopping più attese anche dai consumatori italiani, è di fondamentale importanza iniziare a comunicare con loro con un buon anticipo e avvicinarli alle offerte del Black Friday attraverso campagne di mobile messaging in grado di assicurare esperienze interattive e altamente coinvolgenti.

Milano, 9 ottobre 2023 - Sebbene non sia più caratterizzato dai ritmi di crescita degli anni precedenti, il Black Friday, che quest'anno cadrà il 24 Novembre, rappresenta sempre un momento dell?anno con importanti picchi di vendita e in cui la propensione all'acquisto è particolarmente elevata.

Secondo un sondaggio* svolto da Esendex, leader nelle soluzioni per la comunicazione mobile in ambito business, infatti, il 21% dei consumatori inizierà a ridurre le spese una settimana prima del fatidico venerdì e il 24% lo farà addirittura con due settimane di anticipo, così da poter poi utilizzare ciò che ha risparmiato per acquistare le offerte durante quel week-end.

È ormai evidente che molti consumatori attendano questo evento per effettuare almeno una parte dei propri acquisti e inizino a prepararsi allo shopping del Black Friday diverso tempo prima. Dalla stessa indagine emerge, infatti, che il 30% delle persone desidererebbe ricevere messaggi e promozioni dalle aziende fino a due settimane prima, mentre un altro 22% li vorrebbe nella settimana precedente.

Da questi dati si evince, quindi, come risulti cruciale poter entrare in contatto con i consumatori in anticipo tramite campagne di comunicazione mobile, in grado di raggiungerli al momento giusto sullo smartphone, lo strumento che tutti abbiamo in mano per diverse ore al giorno. Ne va da sé che strumenti, quali WhatsApp Business e gli SMS, quindi, siano strategici nel rapportarsi con clienti e potenziali clienti non solo per costruire una buona Customer Relationship, ma anche per sfruttare al meglio momenti di picco delle vendite come il Black Friday.

"L'appuntamento con lo shopping in occasione del week-end più famoso di Novembre è ormai diventato uno dei momenti più attesi dai consumatori anche nel nostro paese, ma da qualche tempo le dinamiche sono cambiate e non basta più concentrare la comunicazione nei giorni immediatamente prima e durante le offerte", ha dichiarato Carmine Scandale, Head of Sales di Esendex Italia, che ha continuato: "Per avere le migliori possibilità di successo, quindi, occorre organizzarsi per essere in grado di iniziare a comunicare con il cliente già ad Ottobre, in modo da avvicinarlo alle iniziative del Black Friday con campagne di mobile messaging che offrano esperienze interattive e particolarmente accattivanti".

