Gas sale oltre 40 euro e greggio +3.7%

All'apertura del mercato di riferimento europeo di Amsterdam, i, registrando un aumento del 8,3% e attestandosi a 41,40 euro al megawattora. Questo scenario si dipana sullo sfondo delle preoccupazioni scatenate dall'attacco di Hamas a Israele, generando tensioni in un'area da cui provengono anche materie prime per l'Italia. Parallelamente, si osserva un, con il Wti dicembre che registra un incremento del 3,7%, arrivando a 84,06 dollari al barile, mentre il Brent si stabilisce a 87,4 dollari al barile. Nel contesto di tali sviluppi, si prevede un'apertura in ribasso per le Borse Europee.

