Immunologo Francesco Le Foche picchiato da paziente in studio medico

Durante la pandemia, il noto immunologo Francesco Le Foche è stato un pilastro nella lotta al Covid, emergendo come volto noto grazie ai suoi interventi in trasmissioni televisive e interviste. Tuttavia, la sua vita è stata scossa giovedì sera quando è stato brutalmente aggredito da un paziente nel suo studio a Roma, finendo ricoverato nello stesso ospedale in cui lavora, il Policlinico Umberto I, in terapia intensiva.

Immunologo Francesco Le Foche Aggredito: Cronaca di un Attacco Violento nel Cuore di Roma

Il paziente, un uomo di 36 anni con precedenti penali, contestava le diagnosi e il trattamento dell'immunologo riguardo a un presunto problema alla colonna vertebrale. L'incontro, che inizialmente doveva essere un consulto, si è trasformato in una violenta aggressione, con il paziente colpendo ripetutamente Le Foche al volto e alla testa. La situazione è stata prontamente gestita dalla polizia, che ha arrestato l'aggressore con l'accusa di tentato omicidio.

Le condizioni del dottor Le Foche sono attualmente definite come "critiche" dai medici, con diverse fratture al viso, ma non è in pericolo di vita. Potrebbe essere necessario un intervento chirurgico una volta che le sue condizioni lo permetteranno.

L'Ordine dei medici segnala un aumento delle aggressioni ai medici a Roma, con 74 casi registrati nel 2023, un aumento del 60% rispetto all'anno precedente. Il presidente dell'Ordine, Antonio Magi, sottolinea la serietà della situazione, evidenziando anche un recente caso ad Ostia.

Il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, esprime solidarietà nei confronti del dottor Le Foche e sottolinea l'importanza di lavorare per promuovere un cambio culturale che preservi la sicurezza degli operatori sanitari. Anche il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, condanna l'aggressione, sottolineando che gli operatori sanitari hanno il diritto di lavorare in sicurezza.

L'aggressione all'immunologo Francesco Le Foche è un evento scioccante che solleva preoccupazioni sulla sicurezza degli operatori sanitari a Roma, richiedendo un'immediata attenzione e azione.

