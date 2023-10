La nuova edizione del roadshow AVM dedicato al mondo B2B

Solutions Tour: 6 tappe per incontrare i professionisti del networking

Debutto il 5 ottobre a Milano, a seguire: Padova, Bologna, Roma, Napoli e Bari

Live demo per ampliare le competenze tecniche dei prodotti FRITZ! e le loro applicazioni in vari ambiti di business

Presentazione delle novità in arrivo per il mercato italiano

Ottobre mese caldissimo in casa AVM: con ben 6 tappe del Solutions Tour edizione 2023 che si rivolge a partner, clienti, installatori, reseller e system integrator per un confronto diretto tra le esigenze dei clienti business e i possibili contesti di adozione delle soluzioni AVM. Il Tour è partito ieri da Milano registrando 100 presenze e prosegue nelle altre città a ritmo serrato: Padova il 12 ottobre, Roma il 17 ottobre, Bologna il 19 ottobre, Napoli il 25 ottobre e Bari il 26 ottobre.

AVM ha sede principale a Berlino e opera da protagonista nel mondo della connettività dal 1986. Con il brand FRITZ!, tra i più riconosciuti nel settore di riferimento, l’azienda propone un’ampia gamma di prodotti sicuri e sempre all’avanguardia dal punto di vista delle tecnologie.

L’Italia rappresenta un mercato molto importante, da ben 25 anni AVM è direttamente presente con un team dedicato di professionisti ed esperti, guidato da Gianni Garita, che nel corso degli anni è cresciuto costantemente continuando a sviluppare una solida posizione in tutti i mercati Retail, Telco e con forte focalizzazione sul mercato B2B. Oggi in Italia AVM conta quasi 200 Premium Partner, su un totale di circa 7.000 reseller, che partecipano attivamente allo sviluppo di progetti in vari settori come Hospitality, Commercio e Sanità.

Il format degli incontri – che nell’edizione precedente del Solutions Tour aveva raccolto molti consensi - si articola con interventi dedicati ad argomenti specifici: panoramiche su prodotti e tecnologie per rispondere alle esigenze di networking, approfondimenti sulle soluzioni FRITZ! e le possibili applicazioni in ambito business, oltre a demo live – come un esempio concreto di ‘smart office’ - per comprendere tutte le potenzialità, le caratteristiche e i punti di forza.

Perché partecipare? Nelle tappe del Solutions Tour si affrontano temi caldi di grande attualità. AVM propone soluzioni LTE / 5G per portare il Wi-Fi in tutte quelle aree geografiche italiane non ancora coperte dalla banda larga - ma ben coperte dal servizio cellulare - per abbattere il ‘digital divide’, inoltre, ha delineato il supporto per Wi-Fi 7, ampliato l’offerta per la fibra e fatto evolvere il concetto di architettura Mesh che, grazie al sistema operativo FRITZ!OS, è semplice da installare e da gestire.

Focus particolare sulle nuove tecnologie in arrivo sul mercato italiano, ma anche sulle varie iniziative di sales e marketing e attività di supporto che AVM introduce per essere sempre più vicini al mondo business e rispondere alle richieste di connettività delle piccole e medie imprese italiane, inoltre, vengono presentate azioni, attività e novità del programma di canale.

“Con grande entusiasmo presentiamo la nuova edizione del nostro Solutions Tour, rinnovando così il nostro contatto diretto con gli specialisti del mondo B2B. La nostra missione in questo settore ha sempre avuto l'obiettivo di illustrare chiaramente quanto siano versatili e potenti le soluzioni FRITZ!”, commenta Gianni Garita, Country Manager AVM Italia. “In questo contesto, è essenziale sottolineare il valore aggiunto che i nostri partner possono offrire ai loro clienti finali. Oltre alla garanzia di una connettività affidabile, le nostre soluzioni consentono un'integrazione semplificata, ottimizzazioni operative e una gestione centralizzata, caratteristiche ideali per le imprese di piccole e medie dimensioni. Le nostre soluzioni FRITZ!, in particolare, sono all'avanguardia nell'adozione e nell'integrazione di tecnologie di connettività come xDSL, Fibra, LTE / 5G e Mesh, rendendo ogni prodotto ideale per rispondere alle sfide e alle esigenze del mercato aziendale attuale".

Il Solutions Tour è anche un’iniziativa per rafforzare i legami con il canale e informare i Partner. A livello nazionale, AVM collabora con i più grandi distributori, con i cash & carry e i negozi dislocati in tutta Italia. Inoltre, l’azienda è impegnata con realtà specializzate nella gestione dei progetti con la Pubblica Amministrazione, un aspetto fondamentale per cogliere le opportunità offerte dai progetti digitali in questo ambito specifico.

Sul Business Portal – la sezione del sito AVM dedicata al mondo B2B – sono disponibili i dettagli e il form di iscrizione al Solutions Tour oltre ad altri servizi come le sezioni dedicate al Premium Partner Program, le Academy, i Podcast, le storie di successo di progetti già realizzati e molto altro ancora.

Altre News per: nuovaedizioneroadshowdedicatomondo