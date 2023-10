Genoa-Milan, Anteprima Probabili Formazioni e streaming

Il Milan si prepara a ritornare alla vittoria dopo il deludente pareggio a Dortmund in Champions League. Il prossimo impegno è fissato per sabato 7 ottobre alle 20:45 contro il Genoa, in un match cruciale per l'ottava giornata del campionato di Serie A. L'obiettivo dei rossoneri è conquistare i tre punti per mantenere il primato in classifica, attualmente condiviso con l'Inter. Attenzione, però, alla squadra di Gilardino, capace di strappare punti importanti a Lazio, Napoli e Roma in questa prima parte di torneo.

Genoa-Milan, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

Per la sfida contro il Milan, Gilardino potrebbe dover fare a meno di Retegui, alle prese con un problema al ginocchio sinistro. In attacco, nel 3-5-2 rossoblù, potrebbe esserci spazio dal primo minuto per Messias al fianco di Gudmundsson. A centrocampo, Thorsby, Malinovskyi e Frendrup, con De Winter a destra e Matturro (preferito a Haps) a sinistra. In difesa, ballottaggio Vasquez-Martin per completare il reparto con Dragusin e Bani. Martinez tra i pali.

Genoa-Milan: Le Scelte di Pioli

Pioli potrebbe optare per un possibile turnover dopo l'impegno di Champions. In attacco, nel 4-3-3 rossonero, potrebbe esserci spazio per Okafor e Chukwueze insieme a Leao, mentre Giroud e Pulisic potrebbero inizialmente partire in panchina. A centrocampo, si rivedrà Adli in cabina di regia, affiancato da Musah e Reijnders. In difesa, Kjaer insidia Thiaw per un posto al fianco di Tomori, con il reparto completato da Florenzi a destra ed Hernandez a sinistra.

Genoa (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani, Vasquez; De Winter, Thorsby, Malinovskyi, Frendrup, Matturro; Messias, Gudmundsson. All. Gilardino

Milan (4-3-3): Maignan; Florenzi, Thiaw, Tomori, Hernandez; Musah, Adli, Reijnders; Chukwueze, Okafor, Leao. All. Pioli

Dove Vedere Genoa-Milan in TV e Streaming

La partita, in programma sabato 7 ottobre alle 20:45 a Marassi, sarà trasmessa in diretta su Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn, è possibile utilizzare le smart TV compatibili con l'app o scaricare l'app su televisori collegati a console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o a dispositivi Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky, i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver...

