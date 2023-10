AFFRONTA IL TERRIFICANTE IGNOTO NELLA STAGIONE 6 DI BATTLEFIELD 2042: CREAZIONI OSCURE, IN ARRIVO IL 10 OTTOBRE

Il combattimento ravvicinato è protagonista nella nuova mappa claustrofobica Occultamento, che presenta numerose nuove armi, gadget e strumenti in una nuova stagione in cui i giocatori devono affrontare le proprie paure.





l team di Battlefield ha svelato oggi la Stagione 6: Creazioni oscure di Battlefield™ 2042. Disponibile dal 10 ottobre, questa nuova intensa stagione porta nel gioco una serie di nuovi contenuti, tra cui una mappa inedita, armi, gadget e miglioramenti al gameplay. Questi contenuti principali saranno disponibili per tutti i giocatori come parte dei 100 livelli gratuiti del Pass battaglia* di Battlefield 2042; ulteriori oggetti cosmetici possono essere guadagnati con la versione Premium del Pass battaglia**. Inoltre, non c'è momento migliore per lanciarsi nella Stagione 6 e dominare l'ignoto con la propria squadra: Battlefield 2042 sarà gratuito su tutte le piattaforme dal 12 al 16 ottobre.

Guarda qui il trailer di Battlefield 2042 Stagione 6: Creazioni oscure.

Nella Stagione 6, la lotta sul campo di battaglia prende una brutta piega: i soldati Dis-pat vengono catturati e sottoposti a esperimenti da un'organizzazione malvagia. Occultamento, la nuovissima mappa di Creazioni oscure, ambientata nelle Isole Ebridi, in Scozia, è ispirata alle mappe preferite dai fan del passato della serie, come OPERAZIONE PRIGIONE (Battlefield 4) e OPERAZIONE METRO (Battlefield 3), è la prima mappa del franchise a presentare un ambiente completamente al chiuso, con spazi di gioco costruiti per intensi scontri a fuoco claustrofobici di sola fanteria e più di qualche oscuro segreto.





Come per tutte le nuove Stagioni, i giocatori possono aspettarsi una varietà di nuove armi e gadget da trovare e sperimentare in Creazioni oscure. La VHX D3 è dotata di portabilità e prestazioni ottimizzate, che la rendono un’arma preziosa per i combattimenti ravvicinati e a medio raggio. La Laugo Alien è una pistola L9CZ il cui fuoco semiautomatico e altamente preciso è più adatto alle situazioni ravvicinate. Infine, il fucile G428 ha una precisione eccezionale e una notevole capacità di penetrazione per i tiratori. I nuovi gadget sono il sacchetto delle munizioni e l’Health Pouch, che offrono ai giocatori un modo per aiutare le loro squadre quando la morte si avvicina. Per fornire un supporto rapido agli obiettivi, è possibile salire a bordo dello YUV-2 Pondhawk, un mezzo dinamico per due persone con capacità di volo.

Oltre a tutti questi contenuti, nella Stagione 6 arriveranno diverse nuove aggiunte per la qualitative, tra cui miglioramenti all'Aim Assist per i giocatori di console, al fine di migliorare l'equità del cross-play, il bilanciamento della ricognizione, miglioramenti alla gestione dei veicoli, come la rotazione dei carri armati, la gestione dei jet, le regolazioni di velocità/gravità e altro ancora.

Battlefield 2042 sarà disponibile gratuitamente su tutte le piattaforme dal 12 al 16 ottobre, quindi non c'è mai stato un momento migliore per lanciarsi e dominare l'ignoto con la propria squadra. Clicca qui per maggiori informazioni sull'accesso gratuito.

