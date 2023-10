Apre il Super Mario Immersive Hub a Milano

IL 14 E IL 15 OTTOBRE, A MILANO, SARA’ POSSIBILE GIOCARE IN ANTEPRIMA ESCLUSIVA IL NUOVO VIDEOGIOCO SUPER MARIO BROS. WONDER PER NINTENDO SWITCH







In via Molino delle Armi 19, a Milano, apre al pubblico uno spazio dedicato alla nuova e meravigliosa esclusiva di Nintendo Switch. Super Mario Bros. Wonder, in uscita il 20 ottobre, sancisce il grande ritorno di Super Mario, protagonista indiscusso di questo 2023 con l’uscita del film a lui dedicato, in un nuovo videogioco 2D dopo più di 5 anni. Gli appassionati avranno la possibilità esclusiva di provare il videogioco in anteprima, scattare foto uniche con Super Mario e vivere un week end indimenticabile all’insegna della meraviglia.





Super Mario Bros. Wonder è il nuovo e rivoluzionario videogioco di Super Mario in arrivo il 20 ottobre 2023 solo su Nintendo Switch. Per vivacizzare la trepidante attesa, il fine settimana del 14 e 15 ottobre, in via Molino delle Armi, 19 a Milano, le porte di uno speciale spazio interamente dedicato al videogioco verranno aperte agli appassionati. Dalle 10:00 alle 22:00 di sabato e dalle 10:00 alle 20:00 di domenica, il Super Mario Immersive Hub offrirà a tutti un’esperienza coinvolgente e interattiva, consentendo ai visitatori di provare il gioco in anteprima e vivere l’emozione di seguire Mario e i suoi amici in questa nuova avventura a scorrimento orizzontale.





L’evento, inoltre, sarà un’opportunità unica per i videogiocatori di tutte le età di entrare nel meraviglioso mondo di Super Mario e sperimentare di persona le nuove dinamiche del gioco e le sorprese che riserva il titolo. I partecipanti avranno la possibilità di scattare foto con Super Mario, portare a casa dei gadget come ricordo e vivere un fine settimana indimenticabile in compagnia di amici e parenti.



Super Mario, icona di Nintendo e dei videogiochi in generale, è senza dubbio tra i protagonisti di questo 2023 e dopo il successo del film che ha conquistato le sale ad Aprile, si prepara a tornare in grande stile su Nintendo Switch, riproponendo la sua classica formula in due dimensioni con tante novità che hanno già conquistato gli appassionati di videogame. Con Super Mario Bros. Wonder, un mondo di meraviglia aspetta di essere esplorato nel tentativo di salvare il Regno dei Fiori dall’assedio di Bowser.





In ogni livello, sarà possibile raccogliere un fiore meraviglia che renderà tutto possibile, stravolgendo il mondo di gioco e offrendo un punto di vista del tutto inedito sulla serie videoludica più famosa di sempre. Nuovi potenziamenti arricchiranno ulteriormente il già innovativo gameplay di quest’ultima avventura: Mario e i suoi amici, per un totale di 12 differenti personaggi giocabili, potranno trasformarsi in elefanti, scavare nel terreno con il fungo trivella, soffiare bolle luccicanti con il fiore bolla e sfruttare tantissime abilità inedite grazie al sistema di equipaggiamento delle spille, che permetterà di personalizzare l’esperienza di gioco. Infine, per godersi al massimo le tantissime sorprese di Super Mario Bros. Wonder, il divertimento potrà essere condiviso con amici e parenti, sia online sia in locale, da 2 a 4 giocatori.



L’evento senza precedenti al Super Mario Immersive Hub, sarà un’occasione imperdibile per i fan di Super Mario e gli appassionati di videogiochi di anticipare la meravigliosa avventura che li attende a partire dal 20 ottobre. L’appuntamento è il 14 e il 15 ottobre in via Molino delle Armi 19, a Milano, a pochi minuti a piedi dalla fermata della metropolitana Missori. Sarà un fine settimana all’insegna del divertimento e del gioco in compagnia e non mancherà l’occasione di condividere un’esperienza indimenticabile con tutti gli amanti di Super Mario!



