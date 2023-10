Prevedi, gioca, prevali: Pick'em Mondiali 2023 AWS

l Pick'em, realizzato da AWS, torna in azione per i Mondiali 2023, mettendo a disposizione dei giocatori nuove sfide grazie all'aggiunta del formato svizzero, e ricompense più ricche. Affidatevi alla vostra conoscenza degli eSport e alla vostra intuizione per prevedere vittorie e sconfitte delle squadre, accumulare punti e scalare la Classifica globale fino alla vetta. E per rendere ancora più intensa la competizione, fate squadra con gli amici usando le classifiche personalizzate. Inoltre, non perdetevi la classifica delle celebrità, in cui potrete confrontare le vostre previsioni con quelle dei volti più noti del mondo di League of Legends e oltre.

Iniziate subito: 20 domande sulle previsioni per i Mondiali saranno disponibili a partire da oggi, 4 ottobre! Potete fare le vostre scelte fino all'inizio dei Mondiali. Avrete tempo per confermare le vostre selezioni per la Sfera di cristallo fino alle 21:15 CEST del 10 ottobre, orario di inizio della prima partita della fase di qualificazione

Decidete il vostro destino: Confermate le vostre scelte prima che il tempo scada! Fare affidamento sulla Moneta non vi farà recuperare le Sfere di cristallo mancate. Continuate a leggere per avere maggiori informazioni sulla Moneta, che potrebbe essere la vostra salvezza... o la vostra rovina!

Raccogliete le ricompense: Tornate dopo la finale dei Mondiali per vedere il vostro punteggio e ottenere ricompense in base ai risultati! La Sfera di cristallo offre un modo in più per ottenere ricompense, poiché queste, come i punti a cui sono collegate, sono separate dal Pick'em tradizionale

Le selezioni per la prima partita dei quarti di finale chiuderanno alle 9:00 CET del 2 novembre 2023

Le selezioni per la seconda partita dei quarti di finale chiuderanno alle 9:00 CET del 3 novembre 2023

Le selezioni per la terza partita dei quarti di finale chiuderanno alle 9:00 CET del 4 novembre 2023

Le selezioni per la quarta partita dei quarti di finale chiuderanno alle 9:00 CET del 5 novembre 2023

COME GIOCAREAttenzione: il Pick'em dei Mondiali 2023 è disponibile in tutte le regioni tranne Cuba, Iran, Corea del Nord, Crimea, Repubblica Popolare di Doneck ("DNR"), Repubblica Popolare di Lugansk ("LNR"), Sudan, Venezuela, Siria, Cina, Myanmar, Quebec o qualsiasi altra regione in cui l'offerta non è valida; per ricevere le ricompense e per giocare sono necessari un account Riot e un nome evocatore validi. Ricordate che i criteri per poter ricevere premi e ricompense possono variare tra le regioni in base alle regole locali.PREVEDETE IL FUTURO CON LA SFERA DI CRISTALLO NEL 2023La Sfera di cristallo è tornata ed è più grande che mai con modi divertenti di ottenere punti e ricompense! La Sfera di cristallo di quest'anno vi sfiderà ad analizzare ancora più approfonditamente il meta dei Mondiali, spingendovi a mettere alla prova i limiti delle vostre capacità divinatorie. Ecco i dettagli:FORMATO DEL PICK'EMQualificazioni Il 10 ottobre sarà il momento delle qualificazioni, con otto squadre divise in due gironi che si affronteranno per stabilire le due vincitrici che riusciranno ad avanzare alla fase svizzera. Il primo turno delle qualificazioni vedrà 2 gironi in cui le squadre disputeranno partite al meglio delle tre in un tabellone a doppia eliminazione da cui emergeranno le migliori 2 squadre di ciascun girone. Le prime 4 squadre del primo turno avanzeranno al secondo, dove si sfideranno in due serie al meglio delle cinque, i cui vincitori avanzeranno alla fase svizzera.Prevedete quali DUE squadre delle sette già qualificate e delle due che giocheranno la Qualificazione ai Mondiali (SQM) saranno le migliori. Un consiglio FONDAMENTALE: ricordatevi di seguire le partite della Qualificazione ai Mondiali il 9 ottobre. Se una delle due squadre in gara dovesse essere inclusa nelle vostre previsioni e non riuscisse ad accedere alle qualificazioni, vi converrà fare dei cambiamenti. Considerando che solo due squadre avanzeranno alla fase svizzera, le vostre scelte sono importantissime. Non sprecatele!Il Pick'em delle qualificazioni inizierà il 4 ottobre 2023 alle 17:00 CEST e terminerà alle 21:15 CEST del 10 ottobreFase svizzera Dal 19 al 29 ottobre, le due squadre vincitrici delle qualificazioni si uniranno ad altre 14 in uno scontro tra regioni in formato svizzero. Credete che i NRG domineranno questa fase? Trascinateli in cima, sopra tutti gli altri. La scelta è vostra. Non dimenticate di scegliere una squadra che secondo voi otterrà un risultato di 3-0 per ricevere punti aggiuntivi! Il Pick'em della fase svizzera partirà alle 17:00 CEST del 15 ottobre e resterà aperto fino alle 19:00 CEST del 18 ottobre.Eliminatorie Al termine della fase svizzera, potrete cercare di prevedere i risultati di ciascuno dei passaggi delle eliminatorie, e infine scegliere chi pensate vincerà i Mondiali 2023. Visitate la pagina al termine della fase a gironi per effettuare i nuovi pronostici per i quarti di finale e per le partite successive.Il Pick'em per i quarti di finale inizierà alle 17:00 CET del 30 ottobre 2023 e avrete fino a subito prima dell'inizio di ciascuna partita di questa fase per scegliere la squadra che secondo voi vincerà





Le selezioni per la prima partita delle semifinali chiuderanno alle 9:00 CET dell'11 novembre 2023

Le selezioni per la seconda partita delle semifinali chiuderanno alle 9:00 CET del 12 novembre 2023

Il Pick'em della finale partirà il 16:00 CET del 12 novembre 2023 e resterà aperto fino alle 9:00 CET del 19 novembre, prima della finale dei Mondiali

Il Pick'em per le semifinali inizierà alle 17:00 CET del 5 novembre 2023 e, come per i quarti di finale, avrete fino a subito prima dell'inizio di ciascuna partita di questa fase per scegliere la squadra che secondo voi vincerà

FATE SCEGLIERE IL VOSTRO DESTINO ALLA MONETA



Siete troppo impegnati o vi siete dimenticati di confermare le scelte di una fase? La Moneta sarà pronta ad aiutarvi! La Moneta effettua delle scelte casuali per i giocatori che saltano una fase di scelta, in modo che possiate unirvi al gioco in qualsiasi momento e lasciare che il caso decida per voi. I punti ottenuti in questo modo dalla Moneta subiranno una lieve detrazione. La Moneta non farà selezioni per nessuna scelta mancata della Sfera di cristallo.





La Moneta genera una selezione casuale per ogni suo utilizzo da parte del giocatore.

PUNTEGGIOPunti della Sfera di Cristallo: i punteggi per le previsioni della Sfera di cristallo saranno calcolati dopo la conclusione della finale dei Mondiali. Tutti i punti ottenuti per le scelte corrette saranno in una classifica separata rispetto al Pick'em tradizionale.Punti delle qualificazioni: le previsioni corrette per le scelte delle qualificazioni conferiscono 10 punti l'una.Punti della fase svizzera: guadagnerete 5 punti per ogni squadra scelta che avanzerà ai quarti di finale, e 15 punti aggiuntivi se riuscirete a prevedere correttamente una squadra che otterrà un risultato di 3-0. Indovinare tutte le 8 squadre che avanzano e prevedere quale otterrà un risultato di 3-0 vi farà ottenere 20 punti aggiuntivi per aver realizzato una fase svizzera perfetta.Punti della fase eliminatoria: ogni scelta corretta durante i quarti di finale conferisce 10 punti. Le scelte corrette durante le semifinali conferiscono 15 punti ciascuna. Se riuscirete a prevedere le squadre che si affronteranno nella finale dei Mondiali, otterrete ben 20 punti!CLASSIFICHE Le classifiche sono tornate! Scegliete con precisione e potreste ritrovarvi tra i 100 giocatori d'élite mostrati nella nostra Classifica globale. Controllate i vostri progressi e quelli degli altri giocatori per scoprire quante potenziali Scelte perfette restano.Gestite con semplicità una classifica per voi e per i vostri amici del Pick'em: vi basterà selezionare "Crea una classifica" e distribuire gli inviti che verranno generati a chi volete. Per condividere la vostra classifica in modalità solo visualizzazione, cliccate su ''Condividi'' e mandate il link di condivisione!

RICOMPENSE I giocatori nelle regioni idonee possono competere per vincere nuove fantastiche ricompense per la partecipazione e per i risultati ottenuti nel Pick'em tradizionale E nella Sfera di cristallo, separatamente. Potrete ottenere queste ricompense in base al livello più alto che avrete raggiunto nelle categorie del Pick'em e della Sfera di cristallo (ricordate che le ricompense non sono cumulative e verranno assegnate in base al livello più alto raggiunto in ogni rispettiva categoria). Tutte le ricompense di livello basate sui risultati saranno distribuite il 20 novembre, al termine dei Mondiali. Se ritenete di aver diritto alla ricompensa di un Pick'em e non vi viene riconosciuta entro il 27 novembre, contattate il Supporto giocatori.



Partecipazione:



Fate 1 scelta della Sfera di cristallo: Riceverete l'emote Mundo "Fammi entrare!"

Fate 1 scelta per la fase svizzera: Riceverete l'emote Wukong "Potere al potere"

Fate 1 scelta per i quarti di finale: Riceverete 1 capsula Mondiali 2023

Fate 1 scelta per le semifinali: Riceverete 1 capsula Mondiali 2023

Fate 1 scelta per la finale: Riceverete 1 capsula Mondiali 2023

Scelta perfetta: tutti gli aspetti supremi

Piazzamento tra i migliori 5000: aspetto Renekton Mondiali 2023 + campione

Piazzamento Livello S (miglior 5%): 50 gettoni evento + 4 capsule Mondiali 2023 + emote Yuumi "La logica nella follia" + emote Sivir "Che fatica"

Piazzamento Livello A (miglior 20%): 3 capsule Mondiali 2023 + emote Yuumi "La logica nella follia" + emote Sivir "Che fatica"

Piazzamento Livello B (miglior 40%): 2 capsule Mondiali 2023 + emote Sivir "Che fatica"

Piazzamento Livello C (miglior 70%): 1 capsula Mondiali 2023 + emote Sivir "Che fatica"

Piazzamento tra i migliori 5000: aspetto Renekton Mondiali 2023 + campione

Piazzamento Livello S (miglior 5%): 50 gettoni evento + 4 capsule Mondiali 2023 + emote K'Sante "K'santriste" + emote Karma "Che sollievo"

Piazzamento Livello A (miglior 20%): 3 capsule Mondiali 2023 + emote K'Sante "K'santriste" + emote Karma "Che sollievo"

Piazzamento Livello B (miglior 40%): 2 capsule Mondiali 2023 + emote Karma "Che sollievo"

Piazzamento Livello C (miglior 70%): 1 capsula Mondiali 2023 + emote Karma "Che sollievo"

Livelli per i risultati nel Pick'em tradizionale:Livelli per i risultati nella Sfera di cristallo:CASSA SCELTA PERFETTA MONDIALI 2023 E RICOMPENSE PER I MIGLIORI 5000Se realizzate una Scelta perfetta... congratulazioni! Una Scelta perfetta significa che avete azzeccato tutti i pronostici per le partite di qualificazioni, fase svizzera ed eliminatorie, e totalizzato il massimo dei punti per il Pick'em tradizionale.Attenzione: le Scelte perfette valgono solo per la fase di qualificazione, svizzera e per le eliminatorie, e sono indipendenti dai risultati della Sfera di cristallo.La ricompensa per una Scelta perfetta è una cassa contenente tutti e 7 gli aspetti supremi: Ezreal Pulsefire, Udyr Guardia Spirituale, DJ Sona, Lux Elementalista, Miss Fortune Dea delle Armi, Seraphine K/DA ALL OUT e Samira Spirito Guerriero.Dovete essere almeno di livello 20 per ricevere questa ricompensa. Se possedete già questi aspetti, avrete la possibilità di disincantarli in essenza. La ricompensa Cassa aspetti supremi verrà elaborata manualmente e distribuita entro una (1) settimana dalla fine del Mondiali.Per gli ultimi due anni, ci sono state zero Scelte perfette, quindi, come per il 2022, abbiamo aggiunto delle ricompense garantite per i migliori 5000 punteggi nel Pick'em E nella Sfera di cristallo! I giocatori che si classificano tra i primi 5000 nel Pick'em o nella Sfera di cristallo riceveranno l'aspetto Renekton Mondiali 2023 (insieme a Renekton, se non fosse già sbloccato)!

