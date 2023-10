Mestre : 21 vittime incidente del pullman Indagini in corso

Il prefetto di Venezia, Michele Di Bari, ha reso noto il bilancio ufficiale dell'incidente avvenuto a Mestre ieri sera: 21 vittime e 15 feriti, di cui 5 in gravi condizioni. Il conducente italiano del bus, coinvolto nell'incidente, figura tra le vittime. Una delle prime ipotesi sulle cause dell'incidente suggerisce un possibile malore del conducente. La Procura di Venezia ha aperto un fascicolo investigativo, e nelle prossime ore saranno esaminate le immagini delle telecamere di sicurezza posizionate sul cavalcavia per comprendere la dinamica dello schianto.

I Vigili del Fuoco hanno completato con successo l'operazione di rimozione del bus, impiegando due gru e trasferendo il veicolo in un deposito. Le bandiere sono a mezz'asta in tutte le sedi regionali venete, e il presidente della Regione Veneto, Zaia, ha annullato tutti gli appuntamenti odierni in segno di lutto. Tra le vittime, oltre al conducente di 40 anni, si contano principalmente turisti stranieri diretti a un campeggio nelle vicinanze.

L'identificazione delle vittime e dei feriti è ancora in corso, con 15 persone identificate e 5 in gravi condizioni. Dopo la rimozione del bus, la circolazione stradale è stata ripristinata. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso il più profondo cordoglio per l'incidente, dichiarando di essere in stretto contatto con il sindaco Luigi Brugnaro e con il ministro Matteo Piantedosi per seguire gli sviluppi di questa tragedia.

