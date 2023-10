Stray Xbox - preordini disponibili

I preordini dell'edizione fisica di Stray Xbox sono disponibili da oggi





Annapurna Interactive e iam8bit, insieme a Skybound Games, hanno annunciato una nuova edizione fisica del gioco d'avventura indie del 2022,Stray.

Siamo entusiasti di annunciare che i preordini diStray per Xbox Series X sono ora disponibili.

La versione Xbox diStray sarà disponibile il 7 novembre 2023.

Vincitore del premio The Game Awards 2022 come Miglior gioco indipendente e Miglior gioco indie esordiente,Stray ha mantenuto il suo successo grazie al fatto che lo sviluppatore BlueTwelve Studio e l'editore Annapurna Interactive hanno rilasciato il titolo su Xbox One e Xbox Series X|S. Annapurna Animation ha inoltre confermato che è in fase di sviluppo un film su Stray.

Grazie a iam8bit e Skybound Games, i possessori di Xbox potranno ora ottenere la propria copia fisica diStray, che verrà fornita con sei carte collezionabili a colori.

Il trailer

Xbox

di Stray è disponibili

qui

.

