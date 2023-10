NBA 2K24 Arcade Edition in arrivo per Apple Arcade

I giocatori potranno giocare in qualsiasi momento ed in ogni luogo all’'ultimo capitolo della famosa serie NBA 2K, in arrivo anche su iPhone, iPad, Mac e Apple TV.

2K ha annunciato oggi che NBA 2K24 Arcade Edition, l'autentica esperienza NBA 2K per Apple Arcade, uscirà il 24 ottobre. Con uno speciale tributo per il 25° anniversario del franchise NBA 2K: Allen Iverson, il Naismith Memorial Basketball Hall of Famer, sarà il protagonista della copertina di NBA 2K24 Arcade Edition.

Oltre al ritorno della modalità “The Greatest”, quest'anno i giocatori potranno personalizzare il proprio Il mio CAMPO interno, affinare le proprie abilità e invitare gli amici tramite il Game Center. Si potranno infine sperimentare nuove caratteristiche e modalità con NBA 2K24 Arcade Edition, tra cui:

? La mia CARRIERA: i giocatori iniziano il loro percorso nell'NBA partendo da giovani esordienti per diventare superstar dell'NBA. Procedendo si guadagnano fan e si sbloccano le sponsorizzazioni di marchi iconici come Nike, Jordan e Adidas. Si possono creare il proprio avatar e personalizzarlo con nuove scarpe, accessori, abiti e tatuaggi.

? The Greatest: i giocatori possono sfidare nuovi GOAT e sbloccare un'intera nuova formazione di Superstar e Leggende NBA. Costruiranno la squadra dei loro sogni mentre affrontano altre squadre fino ad arrivare alla resa dei conti definitiva con la Greatest Fantasy Team Challenge.

• L’Associazione: i fan diventano General Manager e allenatori della loro franchigia NBA preferita e costruiscono la squadra dei loro sogni in L’Associazione. Gestiranno il roster dell'NBA, effettueranno scambi, ingaggeranno agenti, faranno scouting di giovani promesse e controlleranno le finanze della squadra.

? Gioca ora: i giocatori scelgono la propria squadra NBA preferita e giocano contro rivali di tutta l'NBA in partite di 5v5. I tifosi possono scegliere i loro giocatori preferiti e giocare a street basket 1v1, 3v3 o 5v5 su campetti in asfalto. La novità di quest'anno è che i giocatori potranno sedersi a bordo campo con la modalità Spettatore e giocare partite che corrispondono alla stagione NBA con NBA Today.

NBA 2K24 Arcade Edition è giocabile su iPhone, iPad, Mac e Apple TV, e su Apple Arcade con un abbonamento mensile.

Per ulteriori informazioni sulle modalità incluse, le caratteristiche, le lingue supportate e altro ancora, visitate il sito web Apple App Store.

