Cybertech Europe - educare i dipendenti contro il Phishing

Cyber Guru: l’innovazione Made in Italy contro attacchi informatici sempre più sofisticati

L'addestramento anti-phishing di Cyber Guru per i dipendenti si fa "su misura", con simulazioni personalizzate basate su un esclusivo modello di Machine learning adattivo e automatizzato

Grazie alla continua innovazione nel 2022 Cyber Guru raggiunge un incremento del 171% dei ricavi ricorrenti annuali rispetto al 2021

Durante laCybertech Europe Cyber Guru, società italiana specializzata nel Security Awareness Training, annuncia l’arrivo di una nuova versione della sua piattaforma pensata per essere ancora più fruibile ed efficace nell’addestrare ogni tipo di professionista sulla capacità di resistere a attacchi di phishing sempre più sofisticati.

Dal recenteOsservatorio Cyber di CRIFemerge comel’Italia sia nella Top5 per furto di account mail, un fenomeno che evidenzia la vulnerabilità dei cittadini e delle imprese sul fronte dellasicurezza informatica e la necessità di un training ad hoc per contrastare gli attacchi informatici.Nel contesto aziendale l’elemento umano è il principale responsabile delle violazioni informatiche,con 3 incidenti su 4, comportando perdite economiche in quasi la totalità (il 95%) delle occasioni.

Al fine di contribuire a trasformare questo “anello debole” della catena difensiva a prima linea di difesa in azienda,Cyber Guru evolve la propria offerta proponendo un esclusivo modello di machine learning adattivo che permette al programma di Phishing di simulare attacchi sempre più personalizzati e finalizzati a testare il livello di resistenza di ciascun individuo allenandolo a riconoscere e contrastare tentativi di phishing sempre più intelligenti. Il modello, in modo automatico e senza l’intervento umano, infatti analizza le specifiche lacune dei dipendenti ed elabora per loro percorsi su misura.

Pensato per aumentare la capacità di resistenza dei professionisti che seguono il programma, questo algoritmo è stato sviluppato in house dalla divisione R&D di Cyber Guru, sotto la responsabilità di Leonida Gianfagna, Direttore R&D and Machine Learning Researcher di Cyber Guru, che ha commentato:





“Lavoriamo costantemente sulle performance della nostra piattaforma perché sappiamo che le minacce informatiche diventano sempre più sofisticate per riuscire ad eludere i sistemi di sicurezza; il nostro obiettivo è addestrare gli utenti a riconoscere le trappole dell’ingegneria sociale. Molte imprese ed istituzioni in Italia e, da qualche anno, anche all’estero, hanno deciso di affidarsi alle nostre soluzioni perché comprendono il valore di una tecnologia in continua evoluzione per difendersi da attacchi sempre più sofisticati. Chi ci ha scelto ha contribuito alla crescita e al miglioramento di Cyber Guru che, nel 2022 ha raggiunto un incremento del 171% dei ricavi ricorrenti annuali rispetto al 2021”.

