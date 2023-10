Intelligenza artificiale al servizio delle aziende

Intelligenza artificiale e tecnologia al servizio dei CFO per la salute finanziaria delle aziende





Emburse applica l'Intelligenza Artificiale alla sua piattaforma Captio Analytics per aiutare le aziende a ottimizzare lagestione delle spese in tempo reale attraverso informazioni attendibili sui dati.

Secondo i dati di uno studio condotto dalla Harvard Business Review,4 aziende su 10 automatizzano poche o nessuna attività finanziaria, il che rende la gestione della giornata lavorativa dei responsabili finanziari, che oggi affrontano un ambiente economico complesso perché segnato da inflazione, complessità normative e mercato volatile, un compito impegnativo che richiede loro di prevedere e gestire budget flessibili.

Per supportare le aziende e in particolare i direttori finanziari nell’ottimizzazione delle spese,Emburse Captio, realtà specializzata nello sviluppo di soluzioni tecnologiche per le aziende, ha analizzato cosa dovrebbe pretendere un CFO da una piattaforma finanziaria per prendere decisioni strategiche basate sui dati e migliorare la salute finanziaria dell’azienda:

Visione globale delle spese dei dipendenti : scoprire in tempo reale e a colpo d'occhio chi spende cosa consente di ottenere una maggiore prevedibilità dei costi; Approfondimenti a portata di click : una piattaforma efficiente aiuta ad approfondire le diverse aree e vedere le cause degli aumenti o dei picchi di spesa che hanno influito sui budget generali; Filtraggio dettagliato : filtrando le informazioni per paese, tipologia di spesa, centro di costo, progetti, picchi di consumo è possibile ottenere un maggior numero di informazioni dettagliate; Consumo delle forniture : poter conoscere i consumi delle forniture aiuta nella fase di rinegoziazione dei contratti; Visualizzazione delle tendenze : avere visibilità delle tendenze in base agli avvisi o alle spese superflue permette una migliore visione dei costi futuri; Opzioni di pianificazione “ agile ” : così da poter pianificare il budget di ciascun trimestre sulla base dell'analisi di quello precedente; Disponibilità di report intelligenti : esportare dati, salvarli e condividerli in maniera semplice, riduce il tempo dedicato periodicamente alla creazione di report e presentazioni personalizzati.

“Una piattaforma con la capacità di generare report può consentire un processo decisionale aziendale migliore e più rapido; l’automazione finanziaria può essere un vero supporto al reparto commerciale e generare nuovo business”, ha commentatoFrancesco Campana, Sales Director Italy di Emburse.

Basandosi su questi suggerimenti, Emburse ha sviluppatoCaptio Analitycs, una piattaforma unica per il controllo e la tracciabilità delle spese finanziarie grazie alla quale è possibile migliorare la salute finanziaria dell’azienda, negoziare sconti migliori con i fornitori, attirare investitori ed effettuare previsioni a livello di flusso di cassa attuale e futuro.

2 di dipendenti e fornitori. Inoltre, la combinazione tra Captio Analytics e GreeMko consente di analizzare l'impatto ambientale dei viaggi di lavoro calcolando automaticamente le emissioni di COdi dipendenti e fornitori.

Altre News per: intelligenzaartificialeserviziodelleaziende