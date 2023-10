San Giovanni Suergiu: 2 Morti e 4 Feriti in un Incidente Involvendo Ferrari, Lamborghini e Camper

Una tragedia ha colpito San Giovanni Suergiu con un drammatico bilancio di un incidente stradale che ha lasciato 2 morti e 4 feriti. L'impatto si è verificato lunedì lungo la strada statale 195, nei pressi di San Giovanni Suergiu, coinvolgendo un camper, una Ferrari e una Lamborghini.

Le vittime, Markus Krautli, 67 anni, e Melissa Krautli, 63 anni, entrambi residenti a Wellisellen, in Svizzera, erano a bordo della Ferrari coinvolta nell'incidente. Sul camper, ferito, c'era una coppia di altoatesini, mentre nella Lamborghini si trovavano due persone di nazionalità indiana, trasportate d'urgenza all'ospedale Brotzu di Cagliari tramite elisoccorso.

Le due auto sportive facevano parte di un convoglio di veicoli di grossa cilindrata partiti da Forte Village. Percorrendo la statale 195, stavano dirigendosi verso Porto Flavia, a Masua, sulla costa di Iglesias, con l'intenzione di concludere la serata a Mores, la tappa finale del tour lungo le strade dell'isola.

Questo incidente tragico sottolinea l'importanza della sicurezza stradale e della prudenza durante gli spostamenti. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente mentre la comunità esprime cordoglio per la perdita delle vite e augura una pronta guarigione ai feriti.

La tragedia a San Giovanni Suergiu richiama l'attenzione sulla necessità di guidare in modo responsabile e di adottare misure aggiuntive per prevenire incidenti stradali. In questo momento di dolore, riflettiamo sull'importanza di una guida sicura e consapevole per garantire la protezione di tutti gli utenti della strada. Restiamo in attesa di ulteriori informazioni dall'indagine in corso sulle circostanze di questo tragico incidente.

